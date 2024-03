"Meilleure boulangerie de France" sur M6 : "Il y a encore un petit stress", Yoann Roumieux, à Pont-de-Salars, rejoint Millau et Villefranche-de-Rouergue en finale régionale

La boulangerie de Yoann Roumieux, située à Pont-de-Salars, est le troisième établissement de l’Aveyron à se qualifier pour la finale régionale Midi-Pyrénées Nord qui se tient vendredi 22 mars.

Et de trois ! Après la pâtisserie Saint-Jacques à Millau lundi 18 mars, Marcel et Thomas à Villefranche-de-Rouergue mardi 18 mars 2024, mercredi 20 mars, c’est la boulangerie Yohann Roumieux à Pont-de-Salars qui s’est qualifiée à son tour pour la finale régionale Midi-Pyrénées Nord de la "Meilleure boulangerie de France".

Trois boulangeries aveyronnaises sur cinq en finale régionale

On connaîtra le nom du finaliste régional vendredi 22 mars 2024. Parmi les cinq finalistes, ce sont les trois membres du jury, le Meilleur ouvrier de France, Bruno Cormerais, la cheffe pâtissière aveyronnaise, Noëmie Honiat, et le chef cuisinier toulousain Michel Sarran, qui choisiront l’élu finaliste qui représentera Midi-Pyrénées Nord lors de la grande finale à Paris au mois de mai.

Seul candidat malheureux, la boulangerie de la Cathédrale à Rodez qui s’était retrouvé en début de semaine face à la pâtisserie Saint-Jacques de Millau.

"Le plus beau, ce sont les retours des clients"

"Je suis très content de la diffusion, ce que j’ai vu à la télévision relate ce qui s’est vraiment passé. Se voir à l’écran ça fait bizarre mais c’est satisfaisant", confiait dès mercredi soir Yoann Roumieux. "L’expérience était top. Ces derniers jours, tous mes clients m’en parlaient. Le plus beau pour nous, ce sont leurs retours, parce que ce sont eux qui me font travailler au quotidien. Ce que je trouve bien aussi, c’est que l’émission a mis en avant Pont-de-Salars, son lac, son barrage. C’est bien pour les habitants et les commerces du village. Vendredi soir, je saurai si je suis sélectionné pour la finale, il y a encore un petit stress".

Une passion pour le métier grâce à des moments en famille

Âgé de seulement 24 ans, Yoann Roumieux a ouvert sa boulangerie-pâtisserie à Pont-de-Salars en mai 2022. Un goût pour le métier qui lui est venu grâce à des moments partagé en famille. "Je cuisinais souvent avec ma mère, qui était cuisinière en maison de retraite. J’aidais aussi mon grand-père à faire des gâteaux à la broche, et ça m’a toujours plu."