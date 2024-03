"Meilleure boulangerie de France" sur M6 : "On est inséparables !" Marcel et Thomas, à Villefranche-de-Rouergue, se qualifient à leur tour pour la finale

La boulangerie Marcel et Thomas située à Villefranche-de-Rouergue, qui participe à la saison 11 de la "Meilleure boulangerie de France" sur M6, rejoint la pâtisserie Saint-Jacques à Millau en finale de la région Midi-Pyrénées Nord qui aura lieu ce vendredi 22 mars 2024.

L’émission de M6, "La Meilleure boulangerie de France", fait escale toute cette semaine dans l’ex-région Midi-Pyrénées Nord (Aveyron, Tarn et Lot). Et, donc, forcément en Aveyron, puisque pas moins de quatre établissements sont en lice pour tenter de décrocher une place en finale de leur région ce vendredi 22 mars, pour derrière, espérer disputer la grande finale à Paris prévue en mai aux côtés des finalistes des autres régions de France.

Saint-Jacques et Marcel et Thomas qualifiés

Lundi 18 mars, c’est la pâtisserie Saint-Jacques à Millau et la boulangerie de la Cathédrale à Rodez ont été les premiers à mettre la main à la pâte et à mettre en ébullition les palais des trois membres du jury : le meilleur ouvrier de France en boulangerie, Bruno Cormerais, la cheffe pâtissière et Aveyronnaise d’adoption Noëmie Honiat, et le chef cuisinier toulousain Michel Sarran.

C’est la fratrie qui s’est imposée à l’issue de cette première journée de compétition. Se qualifiant donc directement pour la finale de la région Midi-Pyrénées Nord.

"C’est une très belle aventure"

Ce mardi 19 mars, ils ont été rejoints par les Villefranchois Marcel et Thomas, père et fils, qui concouraient face à leurs homologues du Lot. "Je suis entré dans le métier quand j’avais 16 ans", explique Marcel Godard, 62 ans. De son côté, Thomas, 33 ans, travaille comme boulanger depuis ses 17 ans et est déjà un artisan accompli.

Tout au long de l’émission, la boutique, le produit fétiche, le pain signature et un défi imposé par le jury ont été évalués.

"C’est une très belle aventure. On est fier d’être en finale de notre région", confie le duo qui se qualifie d"inséparable". Et de reprendre : "On est fait pour travailler l’un avec l’autre". Pour l’établissement de Villefranche-de-Rouergue, "c’est une belle expérience. On a vécu un beau moment en famille et de partage. Puis, ce concours aussi ça permet de se challenger et sortir un peu du quotidien".

Pont-de-Salars entre en scène ce 20 mars

Il reste encore une boulangerie aveyronnaise en jeu. Il s’agit de celle de Yoann Roumieux à Pont-de-Salars qui entre en scène ce mercredi 20 mars, à 18 h 30, sur M6.