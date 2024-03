"Meilleure boulangerie de France" : à Villefranche-de-Rouergue, rendez-vous sur M6 le 19 mars avec la boulangerie Marcel et Thomas qui vit l’aventure en famille

À la boulangerie-pâtisserie Marcel et Thomas de Villefranche-de-Rouergue, ce métier est une affaire de famille. Dans le cadre de la saison 11 de "la Meilleure boulangerie de France", Thomas Godard, ses parents et ses enfants passeront sur M6 le mardi 19 mars 2024 à partir de 18 h 30.

Mardi 19 mars, Marcel et Thomas entrera en lice dans la saison 11 de la "Meilleure boulangerie de France" sur M6. "Mes parents sont boulangers-pâtissiers de métier, je suis né dans ce milieu", révèle Thomas Godard, à la tête de la boulangerie-pâtisserie Marcel et Thomas de Villefranche-de-Rouergue depuis bientôt dix ans. Une passion que son père, Marcel, lui a transmise. "Il m'amenait à des démonstrations de pâtisserie le mercredi quand j'étais au collège. Le week-end, je l'aidais à son travail. Maintenant, ce sont mes enfants, âgés de 6 et 9 ans, qui font pareil pendant les vacances scolaires", poursuit le jeune homme de 33 ans.

Après avoir grandi en Lozère la majorité de son enfance, et fait son apprentissage avec ses parents dans leur ancienne affaire, il s'installe finalement à Villefranche-de-Rouergue. Son père à la pâtisserie, sa mère, Anne, à la vente, et Thomas à la boulangerie. "On est complémentaire", se réjouit-il.

"Ça nous fait un souvenir en famille !"

Une aventure partagée en famille qu'ils ont décidé de montrer à l'écran. "Quand ils nous ont contactés, je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose avec mes parents. Mon père a fait plusieurs concours, moi aussi de mon côté, mais c'est notre premier ensemble. Au début, ma mère ne voulait pas en entendre parler. Elle a finalement changé d'avis. On a hâte de voir ce que ça donne. Les enfants espèrent se voir à la télé", poursuit Thomas Godard.

Marcel fait la pâtisserie, Thomas la boulangerie et Anne est à la vente. Reproduction - Centre Presse Aveyron

Pour toute la famille, l'émission est un rendez-vous. "Depuis tout petit, je connais Bruno Cormerais. On a pu échanger, il nous a donné des conseils." Une expérience que Thomas qualifie d'enrichissante. "On s'est régalé, et ça nous fait un souvenir en famille ! C'est intéressant de voir comment se déroule un tournage. Ça ne fait pas la même chose quand on regarde l'émission et quand on y est. C'est loin du métier que l'on fait", confie-t-il.

Le délice des Imberts, la spécialité de Marcel et Thomas

La famille Godard attend de la diffusion de se faire davantage connaître. Une expérience qui leur a d’ailleurs permis d’ajouter un nouveau produit à leur vitrine. "On devait présenter une spécialité lors de l'émission. Ça a été la panique à bord. Au final, on a proposé "Le délice des Imberts", un gâteau à base de noix caramel qui se conserve pendant 15 jours. Nos clients qui l'ont goûté l'on aimait et en reprennent."

Un tournage qui leur a tout de même valu quelques surprises. "Pour le défi du jury, on a eu la truffe noire. On n'aurait jamais pensé à ce produit. On n'en avait d'ailleurs jamais mangé, donc on ne savait pas comment l'accorder. Finalement, ça ne s'est pas si mal passé que cela. On a proposé une tropézienne à la truffe. C’était stressant parce que les membres du jury ne laissent rien paraître quand ils goûtent", conclut le jeune boulanger. Une réaction qu'il est possible de suivre sur M6, la semaine du 18 mars 2024.