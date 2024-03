Meilleure boulangerie de France : "Honorée de représenter l’Aveyron", la pâtisserie Saint-Jacques de Millau sera l'ambassadrice de la région Midi-Pyrénées en finale à Paris

La pâtisserie Saint-Jacques à Millau remporte la finale régionale Midi-Pyrénées Nord parmi les cinq finalistes en lice. Les Millavois représenteront la région à Paris au mois de mai parmi les autres établissements sélectionnés pour les autres régions de France.

Sami et Mirvette El Jaza, frère et soeur, ont repris il y a trois ans maintenant la pâtisserie Saint-Jacques à Millau. Ce vendredi 22 mars 2024, ils ont décroché leur place en finale régionale de la "Meilleure boulangerie de France" sur M6. Ils iront donc défendre les couleurs de l’Aveyron au mois de mai à Paris pour la grande finale.

Dix artisans-boulangers sur la semaine

Depuis le début de la semaine, ils étaient dix artisans boulangers à défendre les couleurs de leur département et de leur ville ou village en région Midi-Pyrénées Nord pour la saison 11 de l’émission de M6, "La Meilleure boulangerie de France".

Millau a remporté son duel face à Rodez

Parmi les dix candidats en lice pour tenter de décrocher leur place en finale régionale, quatre établissements de l’Aveyron : la boulangerie de la Cathédrale à Rodez, la pâtisserie Saint-Jacques à Millau, la boulangerie Marcel et Thomas à Villefranche-de-Rouergue et la boulangerie Yoann Roumieux à Pont-de-Salars.

Trois d’entre elles ont remporté leur duel – Millau, Villefranche et Pont-de-Salars – se qualifiant pour la finale régionale organisée ce vendredi 22 mars soir. C’est là que les trois membres du jury composé de l’Aveyronnaise et cheffe pâtissière Noëmie Honiat, le Toulousain et chef cuisinier Michel Sarran et le Meilleur ouvrier de France en boulangerie Bruno Cormerais, ont désigné le grand vainqueur de cette semaine passée entre Aveyron, Lot et Tarn.

"C’est une belle reconnaissance"

"Je suis très heureuse. J’ai du mal à réaliser", lance Mirvette El Jaza. "Nous avons eu des concurrents fort sympathiques et de haut niveau proposant de supers produits. Je suis contente pour la ville de Millau, pour nos équipes car cela représente leur travail, c’est une belle reconnaissance, pour nos clients qui nous soutiennent et sont hyper motivants. Nous sommes honorés de représenter le département."

"Merci de représenter notre région que nous sommes fiers de représenter avec Noëmie. J'espère qu'elle verra le vainqueur de cette année, ce serait normal avec tous les bons produits et artisans que nous avons", confie Michel Sarran.

La grande finale à Paris en mai

Au-delà de l’aventure, pour Mirvette et Sami, c’est aussi et avant tout la reconnaissance de leur savoir-faire et de leur amour pour le métier. Un métier pétri d’amour et de passion. "C’est un défi pour nous car cela fait à peine trois ans que nous avons repris l’établissement".

Alors qui succédera à Jean-Baptiste Grangé, boulanger à Pau, et à son pâtissier Antoine Clément, qui ont remporté l’édition 2023 ?