"Meilleure boulangerie de France": "On avait des adversaires de taille", l’aventure continue pour la pâtisserie Saint-Jacques de Millau

La boulangerie de la Cathédrale située à Rodez a été éliminée ce lundi 18 mars 2024 lors de son passage à la "Meilleure boulangerie de France" sur M6, qui cette semaine se trouve en Aveyron et en Occitanie.

Durant la semaine du 18 au 22 mars 2024, la cheffe pâtissière et Aveyronnaise d’adoption Noëmie Honiat puisque mariée à un enfant du pays, le chef Quentin Bourdy, le chef toulousain Michel Sarran et le meilleur ouvrier de France en boulangerie Bruno Cormerais, font escale en Occitanie. Cinq jours durant lesquels dix candidats vont s’affronter pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale de la Meilleure boulangerie de France, diffusée du lundi au vendredi, à 18 h 30, sur M6.

Mais avant, il faut d'abord se qualifier face à neuf autres prétendants au titre de l'ex-région Midi-Pyrénées. Pour commencer cette semaine, c’est en Aveyron que les trois chefs ont fait halte. Avec derrière les fourneaux, la boulangerie de la Cathédrale à Rodez face à la pâtisserie Saint-Jacques à Millau. C’est l’établissement millavois qui tire son épingle du jeu et remporte cette première étape.

"Cela fait plaisir de voir notre travail à l’écran"

Au final, au terme des épreuves, Mirvette Al Jaza et son frère Sami, à la tête de la pâtisserie Saint-Jacques depuis trois ans, se sont imposés. Après avoir visionné l’émission, ils ont livré une première réaction. "Nous sommes très contents, ça fait plaisir de voir notre travail à l’écran. On a redécouvert notre boutique parce que c’est surprenant de se voir à la télé, mais c’est une expérience géniale. La diffusion nous a permis de passer un moment pour décompresser et passer du bon temps".

Et de reprendre : "Nous sommes fiers de nos équipes et du travail que l’on fait au quotidien. On attend l’émission de vendredi pour connaître le gagnant de la semaine. On est déjà content d’avoir passé cette étape. C’était une superbe expérience, on a rencontré d’autres professionnels. Ça reste bienveillant et ça met surtout en lumière la profession".

"Une amitié s'est créée avec nos confrères de Millau"

Du côté de l’équipe de la boulangerie de la Cathédrale, même si l’aventure s’arrête ce lundi soir, on garde le sourire et de bons souvenirs du tournage. Laurie Aubeleau, qui a regardé l’émission avec son frère et leur équipe au café du commerce à Rodez, confie : "On est ravis de la diffusion, on a bien été mis en avant. On avait des adversaires de taille mais nous sommes contents de nous et d’avoir pu mettre en avant notre savoir-faire. On a passé un moment convivial avec notre équipe. On est content d’avoir participé à cette émission, on a eu de beaux échanges et une amitié s’est créée avec nos confrères de Millau".