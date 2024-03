"Meilleure boulangerie de France" : à Rodez, "la Cathédrale" met la main à la pâte sur M6 le 18 mars pour honorer "les travailleurs de l'ombre"

Dans le cadre de leur participation à la saison 11 de "la Meilleure boulangerie de France"- sur M6, Marin et Laurie Aubeleau, gérants de la boulangerie de la Cathédrale, située à Rodez, livrent les coulisses de leur participation au concours qui sera diffusé lundi 18 mars 2024 à partir de 18 h 30.

"J’ai toujours rêvé de devenir boulanger." Marin Aubeleau, et sa sœur Laurie, gérants de la boulangerie de la Cathédrale à Rodez, participent à la onzième saison de l’émission "Meilleure boulangerie de France" diffusée sur M6.

Ils entrent dans la compétition lundi 18 mars 2024 face à la pâtisserie Saint-Jacques de Millau.

"On est artisan à 100 %, on fait tout maison"

Les frères et sœurs, originaires de Trémouilles, se sont lancés dans cette folle aventure pour montrer aux gens leur quotidien. "On est artisan à 100 %, on fait tout maison". Et également "pour mettre en avant les boulangers, qui sont des travailleurs de l’ombre".

"Notre métier, ce n’est pas juste mettre des croissants dans des sachets"

Alors que Marin, apprenti puis salarié pendant dix ans dans des boulangeries aux alentours de Rodez, avait cette vocation depuis toujours, l’histoire est tout autre pour sa sœur. En cuisine, puis spécialisée dans le vin, Laurie est passionnée par les bons produits, l’artisanat et la relation avec la clientèle. Elle n’a donc pas hésité un instant à suivre son frère quand il lui a proposé de reprendre la boulangerie de la Cathédrale il y a bientôt quatre ans. "Ça coulait de source, je voulais défendre des produits de qualité. Notre métier, ce n’est pas juste mettre des croissants dans des sachets", proclame-t-elle.

"Tous les matins, on allait chercher le pain"

Une passion pour la gastronomie qui vient de leur enfance, ayant baigné dans une famille agricole. "Tous les matins, on allait chercher le pain, les odeurs m’ont toujours attiré. Notre grand-mère nous a élevés. Elle nous faisait toujours faire la fouace avec elle quand on était petit", confie Marin.

Laurie et Marin Aubeleau se sont passionnés pour la gastronomie dès leur enfance. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

La fouace mamie Huguette, le produit phare

De quoi leur donner de l’inspiration pour leur produit phare : la fouace mamie Huguette, qui se base sur la recette de leur grand-mère. Des spécialités et un terroir aveyronnais qu’ils ont mis en avant lors de l’émission. "On veut montrer à nos clients le travail qu’il y a en amont pour la création de nos produits."

La participation à la "Meilleure boulangerie de France" reste d’ailleurs un bon souvenir pour eux. "Le tournage s’est déroulé fin novembre. Ça a été une journée éprouvante mais ça change du quotidien. Et on a adoré l’équipe."

"La télé, c'est vraiment du travail"

Un caméraman et un cadreur qui les suivait à chaque seconde, des scènes à refaire, des marques au sol pour se placer. Laurie et Marin on vécut l’envers du décor. "Quand on tournait à des jours différents, il fallait s’habiller pareil pour qu’on ne voie pas la différence à l’écran. On se rend compte que la télé, c’est vraiment du travail. Et il y a une équipe importante autour. C’était vraiment une bonne expérience."

"Toute l'équipe était enthousiasme et a participé à l'émission", explique Laurie Aubeleau. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

L’occasion pour la fratrie de rencontrer leurs confrères et de passer un moment inoubliable avec l’équipe qui les suit dans leur quotidien. "On est quatre en production et deux en vente. Toute l’équipe était enthousiaste et a participé à l’émission. Ça nous a permis d’avoir un esprit collectif." Laurie, habituellement derrière le comptoir, a mis la main à la pâte. "C’est un challenge qui nous fera des souvenirs", poursuit Marin.

Une expérience qui leur laisse de nombreuses anecdotes à raconter. "Pour le défi du jury, nous avions un produit local à sublimer. Ça a été un grand moment de solitude pour nous car nous ne connaissions pas celui qui nous a été attribué. Nous avions une heure pour présenter un produit fini. On a donc couru au marché, passé des coups de fil en urgence. Au final, on ne s’est pas trop mal débrouillé. Plus de peur que de mal", conclut Laurie, sous le sourire amusé de son frère.