Qui sera élue Meilleure boulangerie de France : les 18, 19 et 20 mars, quatre artisans boulangers de l'Aveyron vont s'affronter sur M6

Les 18, 19 et 20 mars, quatre boulangeries de l'Aveyron seront en lice parmi les dix concurrents de l'ex-région Midi-Pyrénées, en Occitanie, candidats à la saison 11 de l'émission "La Meilleure boulangerie de France" diffusée sur M6.

C'est officiel ! On connaît désormais les dates de diffusion de l'émission de télévision "La Meilleure boulangerie de France" consacrée à l'Aveyron, diffusée sur M6, chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, à 18 h 30.

Cette saison, pas moins de quatre établissements aveyronnais ont décidé de tenter leur chance. Du 18 au 22 mars, ils seront en lice face à six autres professionnels de l'ex-région Midi-Pyrénées.

L'Aveyronnaise Noëmie Honiat dans le jury

C'est d'ailleurs sur les terres d'une des trois membres du jury que les caméras vont se poser à savoir, celles de Noëmie Honiat, la célèbre cheffe pâtissière, découverte par M6 lors de la saison 3 de Top chef. Et épouse d'un autre ancien de Top chef, l'Aveyronnais Quentin Bourdy, aux commandes des fourneaux du Jacques a dit à Villefranche-de-Rouergue.

Noëmie Honiat est accompagnée du Meilleur ouvrier de France en boulangerie, Bruno Cormerais, et du légendaire restaurateur toulousain Michel Sarran, qui a rejoint l'aventure cette année.

Rodez : boulangerie de la Cathédrale

Lundi 18 mars, à 18 h 30

La boulangerie de Laurie et son frère Marin a environ 800 ans, comme la cathédrale qui se trouve à quelques mètres de là. Leur grand-mère Huguette, qui les a élevés, leur a transmis des valeurs chères à leur cœur : partage, authenticité et rigueur, et c’est pour lui rendre hommage qu’ils participent aujourd’hui au concours. Pleine de charme, cette boulangerie est un cocon chaleureux avec des poutres apparentes et une lumière douce. Les douceurs proposées sont réalisées à partir de produits locaux, frais et sont 100 % faits maison.

Millau : pâtisserie Saint-Jacques

Lundi 18 mars, à 18 h 30

À la tête de cette boulangerie, un autre binôme de frère et sœur, Sami et Mirvette, qui a repris l’établissement en 2021. C’est d’ailleurs la boulangerie dans laquelle Sami a réalisé son stage de troisième et son CAP ! A l’époque il avait toujours rêvé d’en être un jour le propriétaire. Très attachés à la qualité des matières premières, ils proposent des pâtisseries modernes et colorées, ainsi qu’une belle gamme de pain, de viennoiseries et de snacking.

Boulangerie Marcel et Thomas à Villefranche-de-Rouergue

Mardi 19 mars, à 18 h 30

Le père, c’est Marcel, 62 ans, dont 46 ans dans la boulangerie/pâtisserie. Le fils, c’est Thomas, 33 ans, dont 17 à pétrir et façonner. En 2013, le duo décide de s’associer et de construire une grande boulangerie pour s’installer en famille. La maman, Anne, est à la vente, Marcel à la pâtisserie, et Thomas est en charge du pain. Ils régalent leurs clients avec des produits qui allient le savoir-faire traditionnel du papa et la vision moderne du fils, et chaque jour c’est pour eux une vraie fierté de perpétuer ainsi la tradition familiale.

Boulangrie-pâtisserie à Pont-de-Salars

Mercredi 20 mars, à 18 h 30

Yoann, boulanger et pâtissier, a été formé chez un Meilleur Ouvrier de France. Il a repris en 2022, l’une des plus vieilles boulangeries du village avec un objectif bien précis en tête : offrir aux habitants des produits de qualité et surtout beaucoup de choix ! Yoann s’inspire de grands chefs, des réseaux sociaux, de livres… pour toujours proposer des nouveautés gourmandes et originales à sa clientèle, et qu’ils n’aient pas à se déplacer dans la grande ville d’à côté pour trouver de la qualité et du fait maison.

Les six autres concurrents

Mardi 19 mars : boulangerie C Romain et Anaïs Gramat (Lot)

boulangerie C Romain et Anaïs Gramat (Lot) Mercredi 20 mars : la boulangerie de Max Cagnac-les-Mines (Tarn)

la boulangerie de Max Cagnac-les-Mines (Tarn) Jeudi 21 mars : boulangerie-pâtisserie Bottero à Martel (Lot) et Le Saint-Honoré à Bretenoux (Lot)

boulangerie-pâtisserie Bottero à Martel (Lot) et Le Saint-Honoré à Bretenoux (Lot) Vendredi 22 mars : Maison Béga à Castres (Tarn) et Aux saveurs Dumoulin à Albi (Tarn)

L'enjeu pour les dix candidats de cette semaine-là, décrocher le sacre qui qualifiera le gagnant pour la grande finale à Paris en mai.