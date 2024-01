Aveyron : Michel Authier, un sculpteur sur glace aux mains en or

Michel Authier, natif d’Entraygues mais Florentinois de cœur, est installé à Couvignou dans la maison de famille où enfant, il passait les week-ends et une partie des vacances, d’où son attachement pour ce lieu.

Adolescent, il a décidé de se lancer dans la pâtisserie où il a excellé essayant de "faire son trou" en réalisant des gâteaux personnalisés. Mais voilà qu’un jour, un congélateur de son patron tombe en panne, la formation intense de givre a donné à Michel une idée : s’exercer à sculpter cette matière. Le lendemain, il a décidé de congeler des seaux d’eau pour s’adonner à cette passion naissante.

L’artiste n’a fait aucune formation, c’est en autodidacte qu’il s’est mis à pratiquer cet art avec un talent assurément héréditaire car il y a beaucoup de "manuels" dans sa famille avec un sens artistique inné. "C’est aussi un peu grâce à M. Pasquié d’Entraygues, mon ancien prof de techno du collège qui m’a ouvert l’esprit sur la fonction d’un outil, son rôle et son importance, cela m’a beaucoup aidé", déclare-t-il.

Michel s’est également inscrit à tous les concours de sculpture sur glace dans le monde entier. Il est à présent maître sculpteur et champion de France. Un magnifique parcours quand on découvre les superbes œuvres qu’il est capable de réaliser alliant beauté et fragilité.

Pâtisserie ou bien sculpture sur glace ?

Michel a dû faire un choix entre la pâtisserie et la sculpture sur glace, il l’a fait en 2005 et a créé la société "glace.fr" qui est également le site internet où l’on peut retrouver ses œuvres. Son travail l’amène un peu partout en France et même dans des pays européens proches pour des occasions diverses : anniversaires, mariages, lancements de marques, marchés de Noël, ateliers pour enfants.

Pour travailler, il a essentiellement besoin de blocs de glace, d’une tronçonneuse et d’un ciseau bien affûté, d’un fer à repasser pour lisser la glace, un appareil à vapeur pour éliminer les débris et, bien sûr, d’un fourgon réfrigéré pour le transport de ses œuvres. Quelques inconvénients : le travail dans le froid, la fragilité de la matière pendant les transports et l’ennemi principal : la chaleur.

Son nouvel atelier avec chambre froide à – 15 °C se termine à Couvignou et d’autres projets courent dans sa tête.

La société "glace.fr" fait référence pour tous ceux qui veulent apprendre.

Pour tous renseignements et commandes vous pouvez joindre Michel au 06 08 57 52 20 ou sur glace.fr