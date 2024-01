La Loubière. Galette et reprise pour le tennis

Après une période de repos bien mérité, éducateurs et joueurs de l’école de tennis ont repris du service dès le mercredi 3 janvier. Avant de démarrer la saison 2024 sur les chapeaux de roues, les responsables du club avaient invité tous les jeunes adhérents pour une après-midi ludique et sportive au gymnase des Épis à Lioujas. Une trentaine de jeunes pousses du club et leurs parents ont pu s’adonner avec joie à diverses activités : tennis bien sûr, ping-pong, fléchettes, chamboule tout et divers jeux anciens en bois prêtés par notre ami et président du club de ping-pong, Gilbert Douls.

La journée se clôturait par un bon goûter et une galette des Rois, accompagnée de quelques précieux cadeaux arrivés tardivement du Pôle Nord ! Les vacances scolaires se sont poursuivies avec des stages de tennis pour les jeunes du club en préparation des compétitions départementales et régionales pour les plus grands qui s’étaleront de début janvier sur plusieurs mois.

Le club propose son prochain concours de belote mensuel le mardi 30 janvier à 21 h à la salle des fêtes de Bezonnes.