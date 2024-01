Lédergues. Un réveillon mémorable orchestré de main de maître par le comité d’animation

Une soirée inoubliable s’est déroulée lors du superbe réveillon de la Saint-Sylvestre à Lédergues, orchestré avec éclat par le dynamique comité d’animation.

L’événement a été sublimé par une décoration somptueuse, créant une atmosphère enchanteresse qui a transporté chacun des convives dans un univers féerique. L’ambiance exceptionnelle qui régnait lors de cette soirée a été complétée par un repas d’une finesse remarquable, délectable à souhait. Chaque bouchée était une explosion de saveurs, soulignant le caractère exquis de ce festin élaboré avec soin. La musique, sélectionnée avec précision, a joué un rôle clé dans l’animation de la nuit. Un programme recherché pour satisfaire les danseurs provenant de divers clubs présents, créant une harmonie parfaite entre les rythmes envoûtants et les pas de danse gracieux. Les cotillons étincelants et la participation chaleureuse de tous les convives ont contribué à une atmosphère festive et conviviale. Ces moments partagés ont permis de clôturer l’année 2023 de manière magistrale et d’accueillir 2024 avec une pléthore de bonnes résolutions, imprégnant ainsi le nouvel an de promesses et d’optimisme. Un immense merci s’adresse à tous les bénévoles dévoués qui, de par leur générosité en temps et en efforts, ont contribué de manière significative à la mise en place et à la réussite éblouissante de ce réveillon.

Leur dévouement a été la clé de voûte de cette soirée mémorable.