Druelle Balsac. Vœux : la rénovation du village du Pas au cœur des projets 2024

En ce début d’année, Patrick Gayrard et ses conseillers municipaux présentaient leurs vœux à la population.

Cette cérémonie s’est déroulée à la salle d’animation de Balsac en présence de nombreux administrés et l’on pouvait noter la présence du préfet, Charles Guisty, de différents élus, notamment ceux de l’agglo. Patrick Gayrard a débuté son discours en déplorant tous les conflits aux frontières de l’Europe et ailleurs qui ont des conséquences économiques affectant les ménages, les entreprises et les collectivités.

Les dérèglements climatiques l’ont emmené à s’interroger sur les orientations à prendre au profit de la planète.

Il s’est également félicité de faire partie de Rodez Agglo car cela permet à la commune de bénéficier de nombreuses aides. Parmi les évènements de l’année passée, on peut noter la réouverture de la mairie, la livraison de la salle commune de la résidence seniors "Les Oustalets".

2023 a vu l’installation de 2 médecins dans ce même bâtiment. La réalisation du giratoire Saint-Joseph grâce au Département et à l’Agglo.

Côté projets, le maire a annoncé la rénovation du village du Pas, la maîtrise d’œuvre pour le bâtiment de C2S (Complexe sportif des sources).

Pour 2025, l’équipe municipale sera mobilisée pour la rénovation du terrain de quilles à Balsac et la mise en vente de terrains constructibles pour des maisons individuelles.

Focus sur les différentes associations (plus de 40), en soulignant les 40 ans du basket et les 50 ans du foot.

Patrick Gayrard a souligné les efforts de la mairie pour les économies d’énergie qui ont permis de garder une facture équivalente depuis 2011.

Le maire a conclu en soulignant la motivation, la fierté et l’honneur d’œuvrer, avec tous les élus, dans une commune où il fait toujours bon vivre.

Un vin d’honneur concluait cette présentation des vœux.