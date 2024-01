Olemps. Un retour aux racines aveyronnaises pour Patrice Solier

Il a pris ses fonctions en tant que Directeur Général des Services de la mairie d’Olemps le 11 décembre, une commune que Patrice Solier connaît bien puisqu’il y a passé une bonne partie de son enfance. Né à Rodez en 1983 de parents installés à Olemps, sa famille déménage à Montpellier avant de regagner l’Aveyron et Olemps dans les années 90. Il fait alors partie de l’Association des Jeunes d’Olemps et du club de basket. Après Saint-Jo et François-d’Estaing, il étudie à l’école de gestion de la CCI avant de se diriger vers un Master 2 en aménagement du territoire obtenu à Clermont Ferrand. Une année en poste dans le nord du Puy-de- Dôme avant de rejoindre Saint-Flour en 2009 où il sera chargé de mission en développement social. Il rédigera un "contrat social" dont l’objet sera le développement du Centre Communal d’Action Social. CCAS qu’il dirigera de 2012 à 2023.

Le poste de DGS de la commune devant se libérer, il candidate car "je me posais des questions quant à mon avenir ; 40 ans c’est le bon âge pour ça et je souhaitais un poste plus généraliste". Si l’on ajoute à cela que toute la famille de Patrice Solier vit sur le département, que "la taille de la commune m’intéressait car c’est une collectivité à taille humaine et dynamique avec beaucoup d’investissements" pas de doute, cette fonction lui était dédiée !

L’intégration, pour lui, n’a pas été un problème : "j’ai été accueilli admirablement par les élus comme par les agents" souligne-t-il. Seule ombre au tableau : son épouse et ses deux garçons Constantin et Valerian, 5 et 1 an, termineront l’année scolaire à Saint Flour et les trajets pour les rejoindre le week-end ne seront pas de tout repos au cours de l’hiver.