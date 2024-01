Aveyron : Trottinettes ou bateaux électriques, gastronomie "historique", un projet original voit le jour à Port-d’Agrès

Olivier Orenga et Isabelle Chandavoine créent « Le Domaine du Port », avec trottinettes électriques tout-terrain ; bateaux électriques, musée de la gastronomie, chambres d’hôtes.



Depuis le VIIIe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, Port d’Agrès a connu une intense activité portuaire due au passage fluvial des gabarres, bateaux à fond plat, transportant matériels divers et produits agricoles. Situé dans la vallée du Lot à moins de dix kilomètres de Decazeville, Port d’Agrès est un hameau de la commune de Saint-Parthem, que domine le château de Gironde.

C’est là, qu’en 2021, le Firminois Olivier Orenga, et sa compagne cantalienne Isabelle Chandavoine, ont eu le coup de cœur pour une impressionnante bâtisse construite en 1780 : la maison du docteur Périer, du nom de cette grande famille d’où furent issus des militaires, des notaires, un juge de paix et son fils médecin-pharmacien.

Commercial de formation, Olivier Orenga et Isabelle Chandavoine (qui tint dans le Cantal avec ses parents puis avec Olivier un lieu de vie pour enfants placés, et travaille aujourd’hui dans un lycée), se lancent dans un projet touristique appelé « Le Domaine du Port » autour de cette demeure de 340 m2 au sol sur trois niveaux, 13 pièces dont 9 chambres, un cantou de 4 m, des caves aménagées sur pilotis, un parc de 4 000 m2, un lavoir, un four à pain, une grange de 300 m2, un grand hangar et son terrain de 1 800 m2 appelé à accueillir un parking. « On a vu tout le potentiel touristique et culturel du domaine, tant la maison, le parc, que tout le bord du Lot ! », soulignent Isabelle et Olivier.

Préservation du patrimoine et divertissement

« Le projet mêle la préservation et la restauration du patrimoine, la valorisation de l’histoire locale, du commerce fluvial, et le divertissement », indique le couple qui souhaite créer dès ce printemps une base nautique avec location de bateaux électriques sans permis, petits jets ski, la location et la vente de trottinettes électriques tout-terrain, et un restaurant grill au bord de l’eau. Puis au fur et à mesure des possibilités financières (un appel à financement participatif est lancé), l’objectif est la création d’un musée gastronomique, la création de chambres d’hôtes et la restauration de la grange pour créer un lieu de réception, avec la possibilité d’hébergement de groupes au premier étage.

Contact : 06 51 26 45 80 ; sitial@free.fr ; mais aussi www.portdagres.fr et www.facebook.com/Domaineduport