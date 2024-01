Circulation en Aveyron : l'arrêté impactant les poids lourds sur l'A75 abrogé, "amélioration" des conditions météo

Un arrêté impactait la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'A75 et notamment en Aveyron, ce jeudi 11 janvier 2024. Il a été abrogé.

Les mauvaises conditions météorologiques additionnées à la circulation délicate sur l'A75 avaient contraint le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud à prendre un arrêté impactant la circulation de certains poids lourds.

Les services de l'Etat notent une "amélioration"

Durant cet après-midi du jeudi 11 janvier 2024, la préfecture de l'Aveyron a relayé un communiqué du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud, faisant état de "l'amélioration des conditions météorologiques et des conditions de circulation sur l'autoroute A75 dans les départements de l'Hérault, de l'Aveyron et de la Lozère". Par conséquent, l'arrêté 1564, diffusé quelques heures plus tôt, est donc "abrogé".

Poids lourds de plus de 7,5 tonnes

A la mi-journée, ce jeudi, et face à d'importantes chutes de neige, le préfet avait sévi. Avec une décision impactant le trafic sur le secteur aveyronnais : "la circulation est interdite aux PL dont le PTAC est supérieur à 7.5T dans les 2 sens de circulation entre l'échangeur Lodève Nord et l'échangeur n°43 au PR193 à Severac-le-Château", écrivait-il.

Vigilance orange terminée

Active jusqu'à 16 heures ce jeudi, la vigilance orange neige-verglas en vigueur en Aveyron comme chez ses voisins a été levée. Désormais, c'est une alerte de niveau jaune qui est active. Pour le coup, pas de jaloux : elle concerne la totalité des 13 départements de la région Occitanie, ce 11 janvier, en fin de journée.