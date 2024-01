Luc-la-Primaube. Le centre historique d’Albi pour les marcheurs

Denis et Gilbert, les animateurs de la marche nordique du club de la Retraite active, avaient invité les adhérents qui pratiquent cette discipline tous les vendredis, accompagnés de leurs conjoints, à se rendre à Albi.

Accueillis par Jean-François au parking de Pratgraussals pour une visite guidée du centre historique d’Albi, ils se sont rendus sur le pont vieux d’Albi qui fait partie des vieux ponts d’origine médiévale encore en service. Trait d’union entre les deux rives du Tarn, le pont vieux est un élément patrimonial d’Albi, inscrit dans le périmètre Unesco de la cité épiscopale et classé monument historique depuis 1961. Après avoir traversé le pont vieux tout en admirant le pont neuf ouvert en 1867, sous Napoléon III, ils ont accédé à l’un des plus beaux panoramas sur le palais de la Berbie classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010, qui depuis 1924, abrite le musée Toulouse-Lautrec.

Après avoir longé la halle du marché couvert qui a ouvert ses portes au public en 2007 après trois ans de travaux impressionnants, ils ont visité la cathédrale Sainte-Cécile (1282-1493 : il aura fallu 200 ans pour bâtir ce vaisseau de brique) qui est la plus grande cathédrale peinte en Europe (113 m de long pour 35 m de large et 30 m sous la voûte). Ont suivi les visites de la collégiale Saint-Salvi dont le clocher est coiffé d’une tourelle que l’on appelle "gachole" qui permettait de surveiller les personnes qui se présentaient aux remparts de la cité, du palais de justice, la statue du comte Jean-François de Galaup de Lapérouse et le monument aux morts…

Ils ont pu admirer les illuminations qui brillent de mille feux et illuminent le centre historique et les grandes artères, le "grand sapin" paré de ses guirlandes sur la place du Vigan, la grande roue…

Seule ombre au tableau, pas de mapping de Noël sur l’arrière de la cathédrale Sainte-Cécile suite à une panne ! Après avoir déambulé sur le marché gastronomique et artisanal, ils se sont retrouvés au premier étage de la brasserie du Vigan pour déguster un succulent repas et partager un moment de convivialité.