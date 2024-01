LEP, Livret A, LDDS : quels seront les taux de rémunération de ces placements pour 2024 ?

Actuellement à 6 %, le taux de rémunération du LEP, qui doit être révisé au 1er février prochain, devrait se situer "entre 3 et 6 %" pour 2024. Alors que le Livret A et le LDDS, voient leur taux d’intérêt gelé à 3% jusqu'au 31 janvier 2025.

Le taux de rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP), actuellement fixé à 6 %, demeurera "très supérieur à l’inflation" au 1er février 2024, date de sa prochaine révision, a indiqué ce jeudi 11 janvier 2024 le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau dans Telematin sur France 2.

Le taux de rémunération du LEP est révisé tous les six mois et pourrait baisser au 1er février alors que l’inflation a ralenti à la fin de l’année 2023. Le LEP est réservé aux épargnants les plus modestes, qui peuvent y déposer jusqu’à 10 000 € - un plafond relevé de 2 300 € en octobre dernier, souligne l’Agence France-Presse.

Le gel du taux d’intérêt du livret A et du LDDS jusqu’en janvier 2025

De leur côté, le Livret A et le LDDS, voient leur taux d’intérêt gelé à 3% jusqu'au 31 janvier 2025.

Ce jeudi 11 janvier, François Villeroy de Galhau l'a confirmé pour le Livret A : "C’est un taux de plus en plus intéressant puisque l’inflation va passer sous les 3 % d’ici quelques mois" et possiblement "avant la moitié de l’année 2024", a-t-il observé.

Pour rappel, le plafond du Livret A est fixé à 22 950 €. Pour un compte atteignant cette limite, les intérêts perçus en 2024 seront de 688,50 € soit environ 57,40 € par mois.

Celui du LDDS est fixé à 12 000 €. Pour un compte au maximum de cette limite, les intérêts annuels seront de 360 €, soit 30 € par mois.