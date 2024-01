La Fouillade. La structure "La Source" sera très bientôt opérationnelle

Chantier au long cours, le premier de cette ampleur depuis le début du mandat du maire Dominique Rigal et de son équipe municipale, celui visant à métamorphoser l’école privée Saint-Jean-Baptiste en un espace multi-activités et intergénérationnel prend forme. Passants et curieux font plus qu’en deviner les contours, tant les entreprises ont mis les bouchées doubles pour approcher de la finalisation. Mais, comme cela est traduit dans le dernier La Fouillade Infos par les élus, les difficultés ont émaillé la réalisation du projet : "Les contraintes de tous ordres nous ont poussées à faire des choix contraignants."

Qu’à cela ne tienne. En dépit de tous ces écueils, le projet devient réalité en touchant au but. Avec ses multiples espaces d’accueil, tel que le plateau "muscu", la salle de gym, une salle d’arts plastiques aussi, le dojo pour les arts martiaux, sans oublier les nécessaires vestiaires, douches, salle de rangement, ascenseur aussi et autres lieux de circulation, le projet conçu par le cabinet d’architecture de David Peiro approche de son aboutissement. "Le chantier avant donc et pourra recevoir ses utilisateurs en 2024."

Conjointement, dans l’esprit participatif qui anime l’équipe municipale, une réflexion a été impulsée par la municipalité avec les associations qui utiliseront ce site. Un travail en commun a d’ailleurs été impulsé avec l’appui de l’Université Rurale Quercy Rouergue (URQR) afin de poser les bases d’un mode de gouvernance par le biais d’une instance en devenir qui aura pour mission d’organiser le fonctionnement et la vie de la structure implantée, par choix dans le cœur du village.

De quoi apporter donner satisfaction à celles et à ceux qui vivent dans le centre bourg et qui verront par là, une première étape de revitalisation de ce dernier dans l’attente de la finalisation et de la concrétisation du projet sur l’îlot Fernandez-Cazals, qui des lustres durant constitua le poumon de la vie commerciale du village et devrait le redevenir…

Le lien entre les deux sites s’inscrivant de fait dans une logique de circulation.