Luc-la-Primaube. Les conditions d’attribution des salles municipales et les tarifs ont été revus

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, la politique tarifaire établie en 2011 ainsi que les conditions d’attribution des salles municipales ont été revues, afin de répondre au plus près des attentes et des besoins de l’ensemble des usagers et de les mettre en adéquation avec les coûts de fonctionnement. Les salles seront mises à disposition gratuitement aux associations dont le siège se situe sur la commune, la population dans le cadre des repas de quartier, les partenaires institutionnels (conseil régional, conseil départemental, Rodez Agglomération, préfecture), les organismes à vocation humanitaire ou médical (Téléthon, Restos du cœur, fondation Opteo, maison de santé, Ehpad Sainte-Anne), les coopératives communales, les réunions politiques, les écoles communales.

Les utilisateurs 1re catégorie sont les particuliers résidant sur la commune, entreprises de la commune, les organismes de formation privés, les agences immobilières et Syndics, évènements privés des associations communales.

Les utilisateurs 2e catégorie étant les associations extérieures à la commune, associations départementales, entreprises extérieures. Les associations de la commune sont toujours prioritaires.

Tarif 1re catégorie. Espace animation de Luc : salle d’animation 400€ la journée et 540€ le week-end, salles de réunion (Trégou/Brienne) 120€ la journée et 180€ le week-end, cuisine 300€. espace Saint-Exupéry : salle Vol de Nuit (Europe et Amérique) 400€ la journée et 600€ le week-end, salle Vol de nuit (Europe ou Amérique) 180€ la journée et 300€ le week-end, salles de réunion 120€ la journée et 180€ le week-end.

Tarif 2e catégorie. Espace animation de Luc : salle d’animation 1 200€ la journée et 1 800€ le week-end, salles de réunion (Trégou ou Brienne), 300€ la journée et 450 € le week-end, cuisine 300€.

Espace Saint-Exupéry : salle Vol de Nuit (Europe et Amérique) 1 200€ la journée et 1 800€ le week-end, salle Vol de Nuit (Europe ou Amérique) 600€ la journée et 900€ le week-end, salles de réunion 300€ la journée et 450€ le week-end.

Cuisines : 200€ à La Primaube et 300€ à Luc. Gradins : 200€. Caution salle : 1 000€. Caution ménage : 200€.