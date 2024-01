Papi, cet influenceur mode qui s'ignore

(ETX Daily Up) - Vous avez toujours pensé que vos grands-parents n'étaient pas stylés ? Il n'en est rien, et c'est même dans le dressing de papi que vous allez prochainement trouver les pépites qui rendront votre look hautement désirable. Il faut en tout cas le croire avec la tendance 'Eclectic Grandpa', ou 'papi éclectique', qui s'impose dans la mode en ce début d'année 2024.

Les générations les plus jeunes n'ont de cesse de piocher dans les tendances du passé pour constituer des looks toujours plus inventifs. On le voit depuis plusieurs mois avec un retour en force des années 1990, et encore plus des années 2000. Il semblerait toutefois qu'elles délaissent aujourd'hui - du moins temporairement - ces deux décennies pour lorgner sur le dressing de leurs grands-parents. Après s'être servis de mamie comme modèle, que ce soit via l'esthétique 'coastal grandmother' ou le regain d'intérêt pour le tricot et le crochet, c'est plus exactement dans les tiroirs de papi que les jeunes entendent désormais trouver l'inspiration. Une tendance qui a un nom, 'Eclectic Grandpa', et qui compte déjà une foule d'adeptes à l'aube de la nouvelle année.

Dix millions de vues

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une énième lubie des générations Z et Y mais d'un véritable phénomène. Non seulement le hashtag associé à la tendance a déjà généré près de dix millions de vues sur TikTok, mais en plus certaines pièces inhérentes à l'inspiration 'Eclectic Grandpa' ont déjà franchi la frontière des défilés de mode. Deux indicateurs qui témoignent de l'intérêt grandissant pour le dressing de papi, ou tout du moins pour certains de ses incontournables. D'après le dernier rapport Pinterest Predicts, les recherches mondiales pour le 'style grand-père' ont déjà enregistré une hausse de 60%. Et c'est également le cas pour les nombreux vêtements en lien avec la tendance, comme le béret, le cardigan, ou le velours côtelé, notamment repérés sur les podiums de grandes maisons comme Dior, Loewe, Givenchy, ou encore Fendi.

C'est désormais au tour du moteur de recherche de mode mondial Stylight de confirmer cet engouement pour la papi mania. La plateforme indique que les recherches pour les termes 'Eclectic Grandpa' ont augmenté de 442% sur Google au cours du dernier trimestre 2023. Une hausse impressionnante qui a permis à certaines pièces de revenir sur le devant de la scène. C'est notamment le cas des pulls oversize (+146% des clics sur Stylight), des vestes en velours côtelé (+29% des clics), et des cardigans en grosse maille (+25% des clics).

Reste désormais à voir si la tendance peut réellement s'inscrire dans le temps. On pourrait le croire au regard du regain d'intérêt observé pour la mode vintage ces derniers mois. Quoiqu'il en soit, papi peut désormais se targuer d'être un influenceur mode de renom, bien plus stylé que tous ses cadets.

*Pour ce rapport, Stylight a analysé le comportement de recherche de ses utilisateurs sur une base mensuelle entre le 1er septembre et le 31 octobre 2023, comparé au 1er novembre et au 31 décembre 2023. Pour les chiffres de recherche sur Google, la plateforme a comparé le nombre de recherches sur le dernier trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2023).