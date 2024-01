Une chercheuse taïwanaise cryogénise des coraux pour assurer leur survie

(ETX Daily Up) - Elle s'appelle Arah Narida, elle est chercheuse en biologie marine à Taïwan et c'est la première à avoir réussi à congeler des coraux qui sont parvenus à l'âge adulte. Une avancée scientifique de taille dans le processus de cryogénisation des coraux, qui laisse entrevoir l'espoir d'une solution pour restaurer les récifs des océans.

Partout dans le monde, la survie des récifs coralliens est menacée. Le réchauffement des océans provoque le blanchissement des coraux, c'est-à-dire leur mort. À ce danger, s'ajoutent ceux de l'acidification des océans, de la pollution des eaux, de la surpêche et des mangeurs de coraux. Selon des statistiques d'une étude de l'UNESCO publiée en 2017, la plupart des récifs coralliens risquent de disparaître d'ici à 2050. Pour les préserver, plusieurs méthodes sont à l'essai. Parmi elles, la cryogénisation, qui consiste à congeler des larves de coraux et à les implanter sur des récifs blanchis et altérés par l'acidification des océans.

Arah Narida, chercheuse en biologie marine diplômée de l’université nationale Sun Yat-sen (NSYSU) de Taïwan, a récemment franchi une étape supplémentaire dans la méthode de congélation des coraux. La scientifique a cryogénisé des larves de corail avant de les "ramener à la vie", par le biais d'une méthode laser. L'expérience a porté ses fruits, puisque trois semaines plus tard, les coraux ont grandi jusqu'à atteindre l'âge adulte.

Si le processus de cryogénisation des coraux est expérimenté depuis une vingtaine d'années (et n'est donc pas nouveau), Arah Narida est en revanche la première à avoir réussi à maintenir les coraux en vie jusqu'à l'âge adulte. Le procédé de congélation et de décongélation des coraux s'avère en effet très délicat, dans la mesure où la cryogénisation se pratique à des températures extrêmes, avoisinant les -200 degrés. Des variations climatiques auxquelles les cellules des coraux se montrent particulièrement fragiles : seules 11% des larves intégrées à l'expérience d'Arah Narida ont survécu. Pour y parvenir, la chercheuse a utilisé de l'antigel, de l'azote liquide, ainsi que... des nanoparticules d'or !

Initialement lancée en mai dernier, l'expérience a donné naissance à un corail aujourd'hui âgé de neuf mois, dont la croissance se poursuit. Prochain défi pour Arah Narida et son équipe : assurer la survie de ces coraux en leur administrant des soins intensifs en laboratoire pour leur permettre de continuer à grandir. Dans l'espoir qu'un jour, la méthode des larves de corail cryogénisées puisse être déployée à grande échelle pour restaurer les récifs coralliens.