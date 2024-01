Football : Onet accroche le dauphin

Samedi 13 janvier, sur le terrain de Castanet, les Castonétois ont pris un très bon point pour signer la reprise du championnat de National 3 (0-0).

Décidément, il va falloir que les Castonétois délocalisent leurs rencontres à domicile, tant ils montrent un tout autre visage hors de leurs bases cette saison. Au moins sur le plan comptable.

En ayant été gratter un très bon point (0-0) chez le dauphin (avec deux rencontres en retard sur le leader) castanéen, samedi 13 janvier, les hommes de Yoan Boscus ont démontré, une fois de plus, qu’ils étaient à l’aise loin de l’Aveyron. Et avec un peu plus de réussite, les jaune et bleu auraient même pu ramener mieux de l’un de leurs plus courts déplacements de la saison. Avec un 3-4-3 inédit, l’entraîneur castonétois et son groupe ont parfaitement su déjouer les plans de la formation qui a marché sur cette poule N3 durant toute la première partie de l’exercice.

"Un point à Castanet, c’est déjà très bien"

"On ne va pas faire la fine bouche. Un point à Castanet, c’est déjà très bien", a souligné un Boscus heureux du sort de son équipe après la rencontre. Lors du premier acte, les visiteurs se sont d’abord contentés de rester prudents en attendant leur heure. Et Deplace a bien failli ouvrir le score à cinq minutes de la pause, mais il a vu sa tête repoussée par le pied du poteau. Finalement, Bobek et ses partenaires ont atteint la mi-temps sur un score nul et vierge. Le tout avec une dernière frayeur avant les oranges. "Le plan était de les contenir en étant bien en place tactiquement lors de la première mi-temps", a confirmé Yoan Boscus.

Bringer, Bou et Brunet ratent la gagne

Et le bon moment n’est finalement jamais arrivé pour les Castonétois, même en deuxième période. Malgré de belles situations, ni Bringer, seul au point de penalty, ni Bou à deux reprises, ne parvenaient à trouver le chemin des filets. Tout comme Brunet qui, après avoir profité d’une offrande du gardien adverse à dix minutes de la fin du match, n’a réussi à remporter le duel avec celui-ci.

Pas de regret pour Onet, juste la satisfaction d’avoir pris un nouveau bon point dans la course au maintien, grâce à ce résultat nul chez l’une des grosses écuries de la poule. Avant la rencontre, ils auraient signé pour ce résultat. Les joueurs du président Luban devront confirmer dès la semaine prochaine à domicile face à un autre ogre de la poule, Canet. Et ce sera dimanche 21 janvier.

Neuvièmes du classement en attendant les deux dernières rencontres du 14 janvier, Bobek et les siens ont encore des points à glaner pour espérer jouer en N3 jusqu’au bout de 2024.

L’équipe d’Onet : Mohimont – Bonnefous, Ritas, Schaab – Legroux, Bobek (cap.), Malrieu, Bou (Ricci, 74e), Prunera – Brunet (Vinicius, 84e), Deplace (Bringer, 65e).