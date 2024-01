Petite enfance : à Baraqueville, Mathou créations éco-conçoit, répare et recycle

L’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication à la demande connaît une ascension fulgurante. Installée depuis 2022 à Baraqueville, la RSE est dans son ADN.

Mathou créations n’équipe aujourd’hui pas moins de 15 000 crèches et établissements dédiés à l’accueil de la petite enfance. Spécialisée dans la fabrication de mobilier à destination des tout-petits (de 0 à 5 ans) et des professionnels, depuis 73 ans, l’entreprise, rachetée par le groupe Finadorm en 2007, créé et dirigé par le chef d’entreprise aveyronnais Jean-Rémy Bergounhe, s’est imposée sur ce marché de niche.

Marcel Mathou, le fondateur

Historiquement, la menuiserie, fondée d’abord à Gages, en 1950, par Marcel Mathou (il est décédé en 2022), l’inventeur du lit bébé à barreau évolutif qu’il construisit pour son fils Jean-Pierre, et comptant à son actif cinquante brevets déposés, s’est installée en 1973 à Onet-le-Château, dans le parc de Cantarrane. Avant de déménager en 2022, à Baraqueville, dans la zone du Lac.

Eau de pluie récupérée et production d’électricité Tout a été pensé dans le nouveau bâtiment construit à Baraqueville. Chez Mathou créations, la responsabilité sociétale des entreprises ne s’applique pas qu’aux matériaux utilisés mais aussi à l’ensemble de l’usine. Par exemple, un dispositif a été, en effet, installé sur le toit de l’usine qui permet de récupérer les eaux de pluie. Ces dernières, une fois collectées, sont réutilisées dans les sanitaires. De même, une partie de la toiture a été équipée de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité. "En moyenne, nous produison 20 % de notre électricité. Nous sommes en auto-consommation. Lorsque l’entreprise est fermée, tout ce que l’on produit n’est pas perdu puisque cela est réinjecté sur le réseau Enédis". Ces derniers permettent de fournir une partie des besoins du site en énergie. Par ailleurs, "la chaleur du compresseur est aussi récupérée pour être réinjectée dans le réseau de chauffage de l’entreprise. Nouscrécupérons aussi les calories du réseau d’aspiration des poussières".

Une cartonneuse pour limiter la consommation de cartons

Une nouvelle usine plus grande (10 000 m2 dont 9 300 pour l’atelier), plus adaptée à ses besoins et à sa croissance. "Ce bâtiment est le fruit d’une réflexion de plusieurs années. Avec, comme enjeu, de l’intégrer dans son environnement de manière durable et responsable", résume Cyril Guesdon, le directeur technique de Mathou créations. Des lits, à barreaudage, des chaises, des tables, des meubles de rangements, des tables d’activité, etc. autant de mobiliers pensés et conçus de A à Z par les cinquante salariés qui œuvrent sur site.

Sobriété énergétique, réparabilité, seconde vie...

Le tout de manière écoresponsable. Respect de la biodiversité, sobriété énergétique, réparabilité, seconde vie, la responsabilité sociétale des entreprises n’est en rien un effet de mode mais une vraie valeur. "Chez Mathou, cette pensée-là est déjà dans la culture, dans l’ADN de l’entreprise parce que tous nos produits sont réparables, démontables", insiste Sophie Malka, la directrice générale qui a rejoint l’aventure en juin 2023. "Nous avons plus de 800 références sur notre catalogue, dix coloris. Chaque année, ce sont 80 000 produits qui sortent de l’usine."

Et Cyril Guesdon de compléter. "On se situe sur une moyenne de 250 000 pièces que nous sommes en capacité de produire". La matière principale utilisée est le panneau de particules qui proviennent de Rion-des-Landes. Là encore, proximité, réduction du nombre de kilomètres carbonés et matière locale sont privilégiées. Ces agglomérés sont fabriqués à partir de matières issues du recyclage. Au moins 65 % des éléments constitutifs du produit utilisent des chutes de bois ou du bois recyclé.

Un éclairage intelligent Une réflexion sur l’éclairage a également été menée. « Le bâtiment a été pensé domotique. L’éclairage est aussi intelligent. Il ne va se mettre en marche que s’il détecte des personnes en mouvement dans la zone concernée, précise Cyril Guesdon, le directeur technique. Que ce soit en hiver, en été, au printemps ou en automne, l’intensité de l’éclairage est également modulée en fonction aussi de la luminosité extérieure ». Idem pour la partie chauffage. La température se régule zone par zone qu’il s’agisse des ateliers ou des bureaux.

"Nos produits bois, dans leur grande majorité, sont démontables, réparables, réemployables et recyclables", détaille Sophie Malka. Mathou a également profité de sa nouvelle usine pour investir dans une cartonneuse qui, depuis sa mise en service en février 2023, permet d’optimiser l’emballage nécessaire au transport de ses produits. "Cette machine à cartons nous offre la possibilité de fabriquer le carton à la bonne taille. Elle propose des largeurs adaptées à notre production, ce qui limite la consommation et donc des déchets", précise Cyril Guesdon.

"On a aussi gagné en place pour le stockage", reprend Roberto Antonio, l’animateur QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement). Pour la directrice générale, la démarche RSE va encore plus loin. "Cela représente également un atout commercial en nous permettant d’être plus compétitifs sur des marchés où la demande est de plus en plus importante. Les professionnels et les parents sont très attentifs à la durabilité de nos produits et s’attachent à leur recyclabilité et à leur seconde vie".

L’une des fiertés de l’entreprise reste la création de sa structure de motricité mobile M40, un produit phare et breveté. Une structure idéale pour les microcrèches, qui se plie, se replie en quelques secondes, avec un petit escalier et un toboggan. Mais surtout qui se déplace très facilement et s’adapte à toutes les pièces.

"Il faut penser en amont comment mieux concevoir les produits, les emballages, notre façon de transporter". Aussi, Sophie Malka a recruté une cheffe de projets design et innovation pour aider la société sur "une nouvelle façon de concevoir, l’utilisation de nouveaux matériaux recyclés et recyclables".