Espalion. La soirée prestige du RCENA annoncée

C’est un des rendez-vous incontournable de l’hiver. La soirée prestige du rugby-club aura lieu le samedi 29 janvier, à partir de 19 h 30, au centre Francis-Poulenc. Ce repas dansant festif est organisé de A à Z par les joueurs et joueuses du club (avec l’appui du chef "Janou" en cuisine). Cette année le menu propose : apéritif, vol-au-vent de ris d’agneau, filet mignon sauce au champignons avec haricots verts et truffade, farandole de dessert et café. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, la soirée sera animée par l’orchestre lotois "Estafête" qui avait fait l’unanimité l’an passé. Réservation obligatoire avant le 19 janvier (et dans la limite des places disponibles) au siège du club café de l’Hôtel-de-Ville (05 65 44 00 97) ou directement en ligne. Tarif : 30 €, menu enfant (steak-frites) 10 €.