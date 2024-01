Rodez : le cinéma CGR va diffuser un film documentaire sur le chef Cyril Lignac

Le chef ruthénois sera à l’affiche les 2 et 4 février, dans un documentaire qui lève le voile sur le « phénomène » Lignac.

Et maintenant le film. Après le petit écran, le grand écran ! Uniquement le 2 février à 20 heures et le 4 février à 18 heures, de nombreux cinémas, dont le CGR de Rodez, vont projeter le film documentaire consacré à Cyril Lignac et intitulé "Cyril Lignac, qu’est-ce qu’on va faire de toi ?".

À la manière de ces nombreux reportages qui sont diffusés sur le petit écran, ce reportage lève le voile sur le "phénomène" Lignac. Sur l’histoire de ce petit garçon aveyronnais allergique à l’école et que rien ne prédestinait à la lumière. "Une vie romanesque" pour la réalisatrice Sophie Jeaneau, qui a exaucé le vœu du producteur Mathieu Jean-Toscani, producteur de l’émission de M6 le "Meilleur pâtissier" et complice de longue date du chef aveyronnais.

Dans ce documentaire de plus d’une heure quarante, le chef le plus médiatique du paf laisse apparaître des facettes que l’on ne lui connaît pas forcément. De son enfance ruthénoise et Aveyronnaise à sa vie parisienne.

Ainsi l’entend-on lancer avec son accent dont il ne s’est jamais départi : "Il y a un bon Dieu pour les courageux… ça s’est une phrase que je me dis toujours"… Ou encore, filmé à la table de la famille Fagegaltier à Belcastel, "Opiniâtre l’Aveyronnais, un genou à terre mais jamais deux !"

"Le hasard, l'ambition, l'acharnement..."

Dans ce documentaire, le critique gastronomique François Régis Gaudry livre son analyse et convoque aussi ses souvenirs, "quand des chefs étoilés lançaient, Cyril Lignac c’est n’importe quoi…"

Durant plus d’une heure quarante, et uniquement dans les salles de cinéma, les fans de Cyril Lignac, et ils sont nombreux, ou encore les amateurs de cuisine devraient se régaler. "Ce film questionne le hasard, l’ambition, l’acharnement même…" a confié dans un entretien au magazine L’Hôtellerie-restauration, la réalisatrice Sophie Jeanneau, qui dit avoir découvert "un personnage complexe" lors du tournage de ce long métrage qui s’est déroulé durant le Covid, avec le lancement de la nouvelle émission "Tous en cuisine" et le Brexit, alors que Cyril Lignac ouvrait le Bar des Prés à Londres…