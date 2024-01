Onet-le-Château. Concert du Nouvel An : "Lalamour", c’est l’amour fou avec les Divalalas

Après une cérémonie des vœux qui avait affiché complet, le spectacle du Nouvel An qui avait lieu ce dimanche, a de nouveau fait exploser les compteurs… Et pour l’occasion l’Athyrium avait de nouveau mis son habit de lumière, pour faire honneur à ses 800 invités !

Après des vœux renouvelés, après avoir remercié pour sa présence le public, mais aussi les nombreuses personnalités, remercié le personnel municipal pour une organisation sans faille et eu une pensée émue pour ceux qui sont malades ou dans la peine, le maire "pour faire patienter", a offert un grand moment d’anthologie, en revisitant, non sans humour, l’histoire des Carolingiens ! Mais que ceux qui n’ont pu assister au concert se rassurent : un 2e épisode a été promis, avec cette fois-ci, celle des Mérovingiens…

Les applaudissements ont été nourris et se sont prolongés avec l’arrivée sur la scène de l’Athyrium de ce trio féminin exceptionnel, Les Divalalas. Avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine, : "Mon premier, c’est désir, mon deuxième, du plaisir, mon troisième, c’est souffrir… Et mon tout fait des souvenirs !". Lalamour, c’est un sublime spectacle, dans l’univers intarissable de la chanson d’amour.

À travers la variété française, Les Divalalas métamorphosent, a cappella, les airs cultes et les mélodies les plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Et le charme opère, le public est conquis : il y a de l’émotion, de l’humour et du charisme autour de ces trois artistes aux voix envoûtantes, qui une fois encore nous ont fait partager leur amour fou pour la chanson… d’amour, dans un moment de partage musical inoubliable…