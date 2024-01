Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La cité est sur le podium pour sa qualité de vie

La traditionnelle cérémonie des vœux, s’est déroulée, tout dernièrement à l’espace culturel, en présence de nombreuses personnalités du territoire, des représentants du centre de secours, de la gendarmerie et des associations. Le maire Marc Bories, entouré de ses conseillers municipaux, présentait ses meilleurs vœux. Ce fut aussi l’occasion de faire le bilan du travail accompli, d’une année 2023 difficile économiquement et socialement et de présenter les projets envisagés pour l’année et les années à venir.

L’année 2023 a été marquée par la visite d’un ministre. Stanislas Guérini, ministre en charge de la Transformation et de la Fonction publiques ; l’installation du père Aurélien de Boussiers comme curé de la paroisse Notre-Dame-des-Trois-Horizons ; la nomination de Mme Fouet en tant que directrice de l’école Sainte-Marie ; le départ à la retraite de la bibliothécaire Marie-Hélène Pouget et l’arrivée de son successeur Cédric le Floch ; l’arrivée de la nouvelle directrice de l’OT Christine Combet.

Il a ensuite présenté les projets pour 2024 : à l’automne, début du chantier de la médiathèque ; rénovation du parc des Parédous, avec la construction d’un pumptrack ; poursuite de la rénovation de l’ensemble immobilier de "Sainte-Marie" ; poursuite des travaux de voirie au cimetière ; achèvement des travaux du lotissement les Marronniers ; élaboration d’un atlas de la biodiversité communale ; réfection des rues d’Auronne, Rogery et Ravieux ; fin de la numérotation et de l’adressage des rues ; poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour terminer il annonçait avec un immense plaisir que la cité marmotte dans le quotidien national français "Aujourd’hui", a obtenu la 3e place pour la qualité de vie et l’attractivité immobilière, ainsi qu’une 9e place sur 35 000 communes sur le dernier TOP 100 du site consacré aux "Villes de rêves". À l’issue de son discours il a mis à l’honneur les jeunes sapeurs-pompiers, l’AS Saint-Geniez football club et Terres de jeux 2024.

Puis la nombreuse assistance se retrouvait autour du vin d’honneur.