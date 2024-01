Onet-le-Château. Un bel après-midi "magie" proposé par Ludivine à La Rossignole

Les résidents n’étaient plus dans la magie de Noël (bien que celle-ci ne soit pas très loin dans leurs esprits), mais dans celle d’un petit spectacle… de magie… justement !

Une première pour Ludivine, qui a découvert la magie par hasard en regardant "incroyable talent" où se produisait Éric Antoine, un humourillusioniste, comme il se plaît à se définir. Ses tours de magie lui ont tellement plu qu’elle décide de le suivre avec sa tante, de spectacle en spectacle.

Elle y fait la rencontre des gens formidables et en particulier Paul Hugo, l’assistant d’Éric, qui sont tous deux, devenus amis, animés par la même passion.

Et c’est de ces rencontres, que la jeune femme a eu idée de produire son propre spectacle et faire à son tour, rêver les gens et ce sont les résidents de La Rossignole qui ont eu le privilège de le voir en avant-première. Certes, il y a eu un petit problème de sono, mais cela n’a pas empêché Ludivine de présenter cinq tours différents (la lumière flottante, la lumière sac, la lumière flottante avec une plume, un tour de cercle à carré et des tours), pour une prestation qui au total aura duré une petite heure et qui a été copieusement applaudi par les résidents-spectateurs.