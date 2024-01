Un verre réfrigérant conçu pour renvoyer la chaleur des bâtiments vers l'espace

(ETX Daily Up) - Et si la chaleur émise par les rayons de soleil était renvoyée directement vers l’espace ? C’est le principe de la méthode de refroidissement radiatif passif, actuellement testée par des chercheurs américains pour réduire l'utilisation de la climatisation dans les bâtiments.

Cool roofing, peinture photovoltaïque… Les scientifiques redoublent d’effort pour mettre au point des matériaux voués à réduire la consommation énergétique des bâtiments. Des chercheurs américains de l'université du Maryland ont récemment mis au point un dispositif basé sur la méthode du "refroidissement radiatif passif". Il s'agit d’un revêtement microporeux sous forme de peinture, composée de particules de verre et d’oxyde d’aluminium et destinée à être appliqué sur les murs ou les toits d’un bâtiment, voire sur des infrastructures routières.

Concrètement, cette technique se base sur un système infrarouge permettant de conserver une puissante réflexion, résistante à toutes sortes de conditions climatiques et atmosphériques. Il réfléchit jusqu'à 99% du rayonnement solaire, empêchant ainsi les bâtiments d'absorber la chaleur. Une technologie qui contribuerait à réduire de 10% les émissions annuelles de carbone d'un immeuble d'habitation de taille moyenne, estime Xinpeng Zhao, auteur principal de ce projet.

Ce verre réfrigérant ("cooling glass") est également imperméable, résistant aux flammes, ainsi qu'à l'eau, aux rayons ultraviolets et à la saleté, assurent ses créateurs. Il peut s'appliquer sur plusieurs types de matériaux tels que le carrelage, la brique ou encore le métal et permettrait de réduire la température d’environ 3,5°C-4°C, y compris dans des conditions d'humidité élevée pendant la journée et la nuit.

La prochaine étape consistera à poursuivre les essais afin de définir plus précisément dans quels cas de figure ce verre réfrigérant pourra être utilisé. Xinpeng Zhao a même créé, en collaboration avec l'université du Maryland, la start-up CeraCool dans l'optique d'une future mise sur le marché de son dispositif, actuellement en instance de brevet. Elle risque toutefois d'avoir de la concurrence : des chercheurs américains de l'université de Stanford ont récemment mis au point un dispositif de peinture isolante pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.