VIDEO. Sobriété énergétique, réparabilité, seconde vie : chez Mathou créations, le fabricant de mobilier pour la petite enfance, "la RSE, c'est dans notre ADN"

Mathou créations, à Baraqueville, éco-conçoit des meubles écolologiques pour les enfants, répare et recycle.

L’entreprise Mathou créations, spécialisée dans la conception et la fabrication à la demande de mobiliers pour la petite enfance, connaît une ascension fulgurante. Installée depuis 2022 à Baraqueville, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est dans son ADN.

Des lits, à barreaudage, des chaises, des tables, des meubles de rangements, des tables d’activité, etc. autant de mobiliers pensés et conçus de A à Z par les cinquante salariés qui œuvrent sur site.

Une entreprise écoresponsable

Le tout de manière écoresponsable. Respect de la biodiversité, sobriété énergétique, réparabilité, seconde vie, la responsabilité sociétale des entreprises n’est en rien un effet de mode mais une vraie valeur. "Chez Mathou, cette pensée-là est déjà dans la culture, dans l’ADN de l’entreprise parce que tous nos produits sont réparables, démontables", insiste Sophie Malka, la directrice générale

>> Retrouvez l'intégralité de notre dossier en cliquant ici

L'entreprise fondée par Marcel Mathou, en 1950, d'abord à Gages avant de s'implanter à Onet-le-Château en 1973, s'est agrandie et a donc, pour ce faire, déménager sur à Baraqueville depuis 2022 sur un site entièrement pensé RSE.

Une usine "durable"

Une nouvelle usine plus grande (10 000 m2 dont 9 300 pour l’atelier), plus adaptée à ses besoins et à sa croissance. "Ce bâtiment est le fruit d’une réflexion de plusieurs années. Avec, comme enjeu, de l’intégrer dans son environnement de manière durable et responsable", résume Cyril Guesdon, le directeur technique de Mathou créations.

Récupération des eaux de pluie pour les sanitaires, production d'électricité avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture de l'usine, éclairage intelligent, optimisation du carton pour l'emballage des produits, tri des déchets, etc., autant de leviers activés.

Un programme baptisé Fin’Impact

Le groupe Finardom dirigé par l'Aveyronnais Jean-Rémy Bergouhne, auquel appartient Mathou créations depuis 2007, a lancé depuis deux ans le programme Fin’Impact. En 2023, un premier gros travail transversal de sensibilisation à la RSE parmi toutes les entreprises du groupe et les salariés a été engagé. "Trois groupes de travail avec trois expérimentations ont été menés : la création d’un meuble de tri à partir de déchets recyclés pour l’habitat de loisirs pour encourager à trier ; le développement d’une literie recyclable ; et, enfin, le bien-être au travail d’un poste à l’autre", résume Sophie Malka, la directrice générale de Mathou créations.

"C’est un gros partage d’expériences entre filiales au service de l’intelligence collective. Par exemple, la poubelle de tri a été fabriquée ici, chez Mathou, et elle équipe désormais les mobile-homes de chez Louisiane. Autre initiative engagée, le bilan carbone de chacune des entreprises du groupe, « le point de départ d’une feuille de route de décarbonisation pour les années à venir".

Un cap avec six engagements

#1 : réduire les émissions directes de gaz à effet de serre émises par l’entreprise (chauffage, véhicules) et indirectes (c’est-à-dire celles créées lors de la fabrication d’un produit) ;

#2 : réduire les émissions de GES liées à la logistique et à la gestion des flux ;

#3 : intégrer l’éco-design dans l’ensemble des activités ;

#4 : réduire les émissions de GES liés aux fournisseurs ;

#5 : favoriser le parcours de formation interne des salariés sur leur avenir et sur l’environnement ;

#6 : stimuler le bien-être des salariés dans l’entreprise.

Avec, pour objectifs, d’avoir délivré fin juin, "soit des produits, soit des process soit des nouvelles façons de travailler. Comment on fait pour réduire de 5 % nos déchets, nos gaz à effet de serre, etc. C’est un engagement très fort du groupe". Pour ce faire, Finadorm est accompagné par Engie impact.

Finadorm regroupe des entreprises issues de trois secteurs d’activité : le pôle petite enfance avec Mathou créations, Loxos, Mathou pitchou ; la literie avec Biotex, Dunlopillo, Technilat ; l’habitat de loisirs avec Chalets Fabre, Lodges Ciat, mobil-homes Louisiane. Et la construction en bois avec Sicob.