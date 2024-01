CAN 2024 : Tunisie, Afrique du Sud, Burkina Faso... voici le programme de ce mardi 16 janvier

Quatrième jour de Coupe d'Afrique des Nations, ce mardi 16 janvier 2024. Suite et fin de la première journée du groupe D, tandis que le groupe E lance son premier tour.

Lancée depuis le samedi 13 janvier 2024, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit, ce mardi. Le premier tour continue, avec trois autres matchs au programme.

Groupes D et E !

Ce quatrième jour de tournoi propose la suite du groupe D, dans lequel figure l'Algérie, tenue en échec par l'Angola, lundi soir (1-1). La Mauritanie et le Burkina Faso croiseront le fer, alors que le groupe E, lui, voit les deux matchs de sa première journée être programmés ce mardi. Avec, notamment, l'entrée en lice de la Tunisie face à la Namibie, avant une rencontre entre le Mali et l'Afrique du Sud.

Heure, chaîne...

Comme c'est le cas depuis dimanche, trois matchs de CAN animent la journée, aux mêmes créneaux : 15 heures, 18 heures et 21 heures. Voici l'horaire de chaque rencontre, et la chaîne sur laquelle elle sera diffusée, ce 16 janvier 2024 :

15 heures : Burkina Faso - Mauritanie , sur beIN Sports 1

, sur beIN Sports 1 18 heures : Tunisie - Namibie , sur beIN Sports 2

, sur beIN Sports 2 21 heures : Mali - Afrique du Sud, sur beIN Sports 2

Et ce mercredi, place à Mpasi !

Pour rappel, la fin de la première journée de cette phase de groupes se tiendra mercredi 17 janvier, avec l'entrée en lice du Congo... et donc de Lionel Mpasi, le gardien ruthénois appelé avec sa sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera contre la Zambie, à 21 heures.