Démographie : l'Occitanie devient la 4ème région le plus peuplée de France, voici le détail par département

L'Occitanie est l'une des régions dont le nombre d'habitants augmente le plus fort ces dernières années.

Après un premier bilan communiqué au début de l'année, l'Insee apporte des précisions sur l'évolution démographique de l'Occitanie, qui est officiellement devenue la 4e région la plus peuplée en dépassant les Hauts-de-France.

L'Occitanie comptait 6 022 176 habitants au 1er janvier 2021. Elle a pu compter sur un fort excédent migratoire entre 2015 et 2021 alors que les naissances et les décès ont été équilibrés. La population a augmenté de 0,7 % durant cette période (soit +41 300 habitants). L'Occitanie se place en troisième position des régions française où la population augmente le plus rapidement entre 2015 et 2021 (derrière la Guyane avec +1,6 % et la Corse avec +1 %).

Les régions les plus peuplées La population du territoire français, hors Mayotte, s'élève à 67 408 052 habitants. Voici le podium des régions les plus peuplées : Île-de-France : 12 317 279 habitants

Auvergne-Rhône-Alpes : 8 114 361 habitants

Nouvelle-Aquitaine : 6 069 352 habitants

Une progression portée par la Haute-Garonne et l'Hérault, qui sont les deux départements en France métropolitaine qui ont gagné le plus de population. Le nombre d'habitants progresse très fortement à Toulouse et Montpellier, ces deux villes ont respectivement dépassé les seuils de 500 000 et 300 000 habitants. À l’inverse, la population baisse à Nîmes (Gard) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

La population dans les départements d'Occitanie

Voici le nombre d'habitants dans chaque département d'Occitanie au 1er janvier 2021, selon les derniers chiffres communiqués par l'Insee (et en pourcentage l'évolution entre 2015 et 2021) :