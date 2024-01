Election municipale partielle anticipée à Aubin : on vous présente les trois candidats

Un mois après l’officialisation de la tenue d’une élection municipale partielle anticipée à Aubin, la liste officielle des candidats est connue. Une triangulaire indécise se dessine.

Après les dépôts à la préfecture, la liste des candidats à la mairie d’Aubin est désormais connue et lance officiellement la courte campagne, jusqu’au premier tour le dimanche 28 janvier, pour le renouvellement des 27 membres du conseil municipal et des 6 nouveaux conseillers communautaires. Sans surprise, trois listes - deux portées par Michel Baert et Christine Teulier, conséquence de la scission de la précédente majorité, et celle de l’opposition portée par Brigitte Rodriguez - briguent la ville jusqu’en 2026, année des prochaines élections.

Christine Teulier en tête, Laurent Alexandre n° 2

Christine Teulier, adjointe d’Aubin (2020-2023) et vice-présidente sortante de Decazeville communauté (2023-2023), portera bien les ambitions du camp de Laurent Alexandre, confortablement élu maire en 2020 mais qui a quitté ce poste après sa victoire aux législatives de juin 2022. Et même si son statut de parlementaire l’interdit de cumuler toute fonction exécutive localement comme celle d’adjoint, ce dernier occupe la place de n° 2, juste devant Michèle Joseph-Edmond pressentie à ce poste qu’elle occupait depuis 2020.

En cas de défaite, cette position permettra néanmoins au député de rester élu d’opposition. Christine Teulier n’a pas souhaité commenter sa liste « Unis et solidaire pour Aubin », préférant attendre la présentation officielle de ses 26 colistiers.

Christine Teulier.

La liste "Unis et solidaire pour Aubin" 1. Christine Teulier, 2. Laurent Alexandre, 3. Michèle Joseph-Edmond, 4. Jean-Pierre Baldit, 5. Michèle Pleinecassagne, 6. Théo Bentrari, 7. Magali Garric, 8. Bernard Augier, 9. Michèle Macaluso, 10. Didier Kazma, 11. Laurianne Vincent, 12. Laurent Baltrons, 13. Mathilde Kart-Bentrari, 14. Maxime Gaillac, 15. Laurence Zarate, 16. Bruno Bayol, 17. Séverine Mazars, 18. Faridi Aboubacari, 19. Marine Farbos, 20. François Derbois, 21. Nicole Jannot, 22. Benjamin Baltrons, 23. Sophie Dies, 24. Francis Gaubert, 25. Muriel De San Juan, 26. Michel Garcia, 27. Alice Zarate.

Michel Baert candidat à sa succession

Maire sortant (2022-2023), à l’initiative des démissions qui ont précipité ces élections, Michel Baert prend comme annoncé la tête d’une liste, aux côtés de Marie-Thérèse Sanchez, élue municipale pendant près de 20 ans. Cette dernière avait déjà tenté de constituer une liste en 2020, avant que des pourparlers soient engagés pour rejoindre, en vain, celle de Laurent Alexandre.

Une liste « avec des personnes d’expérience » et « socialement de tout bord avec des professionnels de santé, des ouvriers ou des anciens professeurs », décrit Michel Baert, chef de file de « Construisons notre Aubin ». Pour le maire encore en place, « cette liste représente la société d’Aubin et tous les secteurs de la ville. »

À noter, la présence d’Huguette Beffre, veuve de l’ancien maire (1995-2008) et conseiller général (1994-2015) socialiste Pierre Beffre, disparu en 2017, qui apparaît symboliquement en 28e position.

Michel Baert.

La liste "Construisons notre Aubin" 1. Michel Baert, 2. Marie-Thérèse Sanchez, 3. Michel Viguie, 4. Marie-Emilie Véronique Botella, 5. Maurice Couderc, 6. Brigitte Cuesta, 7. Alain Solignac, 8. Nadine Bontemps, 9. Lionel Aulanier, 10. Charlène Cuesta, 11. Ambdillah Bacar, 12. Virginie Bayol, 13. Denis Pascal Eifler, 14. Alexandra Dausse, 15. Rémy Gonzales, 16. Amélia Ayora, 17. Philippe Faraco, 18. Pearl D’Ivernois, 19. Pierre Jean Vinel, 20. Céline Costumero, 21. Yves Svec, 22. Marie-Josée Baert, 23. Bernard D’Ivernois, 24. Marie-Laure Anne Faraco, 25. Gilles Auguste, 26. Emilie Dussaussoy, 27. Thierry Bilde, 28. Huguette Beffre 29. Christian Pradalier.

Brigitte Rodriguez n° 1, André Martinez bien absent

L’ancienne adjointe au maire (2015-2020) Brigitte Rodriguez a pris la tête de liste de l’opposition. « Une liste qui se retrouve autour de valeurs humanistes, de solidarité, de justice et de dialogue, avec un sens aigu de l’intérêt général », décrit l’intéressée. « Plurielle », « solide », « dynamique » et surtout « largement renouvelée ».

Comme annoncé depuis de nombreuses semaines, l’ancien maire André Martinez (2008-2020), largement défait par Laurent Alexandre en 2020, et ancien président de Decazeville communauté (2017-2020) n’y figure en effet pas, actant la scission entre les deux anciens colistiers. « Ce n’est pas une question de tourner la page mais d’un renouvellement naturel. Place aux jeunes », explique la candidate de « Unis pour Aubin ». Alain Campergue, adjoint au maire fidèle d’André Martinez lors de ses deux mandats, est également en bonne posture.

Brigitte Rodriguez.

La liste "Unis pour Aubin" 1. Brigitte Rodriguez, 2. Philippe Aupetit, 3. Christine Delpouve, 4. Bernard Fabre, 5. Maryline Salvan, 6. Alain Campergue, 7. Roselyne Delmas, 8. Eric Vial, 9. Marie-Joële Tournie, 10. Bruno David, 11. Ghislaine Bayol, 12. Olivier Lis, 13. Laurence Gaubert, 14. Sébastien Byol, 15. Maryline Debar, 16. Robert Greven, 17. Emmanuelle Lambert-Wagner, 18. Antoine Videira, 19. Angélique Bayol, 20. Eric Dubois, 21. Joëlle Marcos, 22. Marc Goudal, 23. Isabelle Lis, 24. Cyril Lefebvre, 25. Magali Reschke, 26. Julien Mouly, 27. Valérie Romero, 28. Max Raybaud.

.