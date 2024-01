Élections municipales à Aubin : dans la dernière ligne droite, Baert et Rodriguez fusionnent pour tenter de renverser Teulier

À quelques jours du second tour des élections municipales anticipées d'Aubin, les listes de Michel Baert et Brigiette Rodriguez, arrivées respectivement deuxième et troisième, ont fusionné à la surprise générale. Un coup de poker pour tenter de faire vaciller l'équipe de Chrisitne Teulier.

"Il faut toujours surprendre en politique." En se rendant au bureau de vote ce dimanche, les habitants d'Aubin n'auront le choix qu’entre deux bulletins. À quelques jours du second tour des élections municipales anticipées, un dernier événement est venu bousculer la campagne, déjà "délétère" et "calomnieuse" selon toutes les parties.

Arrivée en dernière position avec 24.08%, la liste menée par Brigitte Rodriguez a fusionné dans la dernière ligne droite avec celle portée par Michel Baert, arrivée deuxième avec 32,57%, alors qu’elle réaffirmait encore dimanche qu’aucune alliance n’était envisageable. "Ça s'est fait simplement. On a mis les dossiers à plat, ça a duré plus de trois heures lundi. J'ai appelé mes colistiers pour recueillir leur positionnement et nous avons décidé d’un rapprochement pour l'unité d’Aubin et ne pas laisser la ville dans le chaos politique", explique l'intéressée, qui a rallié six de ses compagnons du premier tour avec elle.

"Nous n’approuvons pas ce type de combines"

Une alliance de dernière minute qui ne fait pas l'unanimité au sein de son propre camp. Seize d’entre eux, "choqués sur le fond et sur la forme", ont exprimé leur mécontentement dans un communiqué ce mercredi, dénonçant un "abandon des troupes en rase campagne" alors qu’une décision aurait été prise ce lundi soir pour un retrait de la compétition sans consigne de vote. "Il se trouve qu’à quelques heures du dépôt de liste les solliciteurs d’alliances se sont faits beaucoup plus pressants et ont convaincu notre tête de liste de changer son fusil d’épaule et accepter la fusion", explique une partie de l’ancienne équipe. "Notre investissement et la confiance que nous lui avons portée pour cette élection ont été foulés aux pieds. [...] Nous n’approuvons pas ce type de combines qui alimentent l’abstention et nourrissent malheureusement le discours du "tous pourris"".

Même si elle concède "avoir été prise par le temps", la candidate se défend en plaidant "l'intérêt général". "Si on se rapproche, c’est pour travailler dans l’apaisement. Certaines personnes nous félicitent de cette fusion parce qu’elle était la seule façon de faire un résultat", développe la nouvelle numéro 2 de "Construisons notre Aubin", à la place de Marie-Thérèse Sanchez, aujourd’hui n°10 de la liste remaniée dans son ensemble. Du côté de Michel Baert, la décision aurait été prise en réunion. "Certains n’étaient pas d’accord. Nous avons voté et ça s'est très bien passé", explique Lionel Aulanier, nouveau n°7.

"Nous travaillons pour la même chose, Aubin"

Une position symbolique, les rôles au sein de la nouvelle union n’étant pas encore déterminés. Seule annonce, en cas d'élection, le ou la première adjointe ne sera ni de la liste élue en 2020, ni de celle portée jusque-là par Brigitte Rodriguez. "D'unir deux listes, ça permet de rajouter des compétences. Nous travaillons pour la même chose, Aubin", affirme la tête de liste qui assure avoir plus de points communs que de divergences avec l’équipe de Brigitte Rodriguez. Parmi eux, l'apaisement de la ville, la politique des quartiers, la réunion des associations, la réfection de la RD11, le traitement du bâti délabré, la rénovation de l’église du Gua ou encore la construction du complexe sportif. "Les diviseurs veulent faire croire que nous sommes des mauvais rassembleurs", conclut Michel Baert.

Mais des points de divergences subsistent malgré tout. Le projet de maison de retraite, que ce dernier envisageait au Gua avec 48 lits et que Brigitte Rodriguez souhaitait aux Houillères avec 62 lits, sera "tranché en fin de compte par l’ARS" et ses conditions d'obtention des subventions. Autre sujet différenciant, Soléna. Alors que Brigitte Rodriguez ne s’est pas exprimée en défaveur du projet, se contentant de rester "attentive et vigilante", Michel Baert rappelle son opposition farouche au projet, prônant "la liberté de penser" et indiquant ne pas avoir sondé les positions de chacun parmi sa liste.

"Rester sur la dynamique du premier tour"

À trois cents mètres du local de campagne de "Construisons notre Aubin", dans la salle Pierre Beffre, les colistiers de Christine Teulier, arrivée en tête au second tour avec 43,35% des suffrages, décryptent, stylo à la main, la fusion de dernière minute de leurs concurrents directs. "Au second tour, un plus un n’a jamais fait deux", prêche le député LFI et candidat Laurent Alexandre, qui écarte le scénario d’un report fidèle des voix de Brigitte Rodriguez à Michel Baert synonyme de défaite. "Ici, on se bat pour tout, tout le temps, sans compromission. Les gens le savent et les jeunes ont grandi avec ça. Ce genre d'alliance de circonstances, ça ne va pas passer", avance Maxime Gaillac, 14e sur la liste d’"Unis et Solidaires pour Aubin" qui veut "rester sur la dynamique du premier tour".

"[Michel Baert] a pris une claque. [...] On veut que les habitants nous confortent dans notre position pour retrouver de la sérénité et se remettre au travail", avance la tête de liste, qui se dit "sereine et très confiante". Arrivée en tête avec 10 points d’avance au premier tour, Christine Teulier n’a été battue qu’au bureau de vote de Tramons. "Le résultat du secteur de Tramons nous a interpellés. [...] Je pense que Michel Baert a fait une campagne de porte à porte qui a porté ses fruits. De notre côté, nous nous sommes concentrés sur les réunions de quartiers au premier tour et nous allons à la rencontre des habitants depuis hier." Dernières chances de s’exprimer, les deux candidats tiendront chacun deux réunions publiques avant le second tour ce dimanche.