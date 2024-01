Football : avant Lionel Mpasi, ils ont aussi joué la Coupe d'Afrique des nations alors qu'ils portaient le maillot de Rodez

Avant le gardien de but Lionel Mpasi, dont l'entrée en lice à la CAN de sa RD Congo est prévue pour ce mercredi soir (21 heures) face à la Zambie, ils sont seulement deux joueurs à être partis disputer la compétition continentale alors qu’ils portaient le maillot de Rodez. Rétrospective.

Voir un joueur évoluant en club à Rodez disputer la phase finale de la CAN avec sa sélection est presque une incongruité. Les occurrences sont en tout cas infimes dans l’histoire du club. Ainsi, avant le gardien de la RDC, ils ne sont en effet que deux à avoir goûté ce bonheur : Alseny Camara en 2008 et Laurent Zahui 20 ans plus tôt. Coup d’œil dans le rétro.

Laurent Zahui, "quelqu’un qu’on aimait, vraiment"

Le milieu de terrain ivoirien Zahui restera ainsi trois saisons sur le piton, de 1986 à 1989, avec à la clé une montée en D2 notamment. "Laurent, c’était la machine à laver de l’équipe, à l’image de ce que sera Jean-Luc Vinuesa ensuite. La justesse dans la passe, un jeu rendu propre ", se souvenait en ces termes au moment de son décès à l’âge de 60 ans en 2021 son ancien coach en Aveyron, Michel Poisson. Milieu offensif axial, "mais aussi sentinelle, il participait aux bons coups, sans être véritablement un buteur ". Pas forcément l’archétype du N° 10, " il jouait juste" disait encore Poisson, avant de poursuivre : "Il avait une grande expérience, le sens du sacrifice et a eu l’esprit club tout de suite. C’était un des premiers Internationaux qui est venu au club. Petit à petit, tout le monde s’est attaché à lui. Il avait un état d’esprit exceptionnel. C’était quelqu’un qu’on aimait, vraiment. " Il a ainsi disputé trois phases finales de CAN avec les Eléphants, 1980, 1986 (3e au final) et celle de 1988, alors qu’il évoluait donc en sang et or, après son arrivée à l’été 1986 depuis Angoulême.

Également un ancien du Raf avec le Cameroun Lors de cette phase finale de la CAN, un ancien joueur de Rodez, alors milieu de terrain mais depuis devenu défenseur central, est également sur le pré, avec le Cameroun. Il s’agit d’Oumar Gonzalez. Après son passage à Rodez (2017-2018) alors en National, Gonzalez a beaucoup bougé : Metz, Villefranche, Chambly, l’AC Ajaccio et, depuis cet été, le rugueux défenseur de 25 ans évolue en Arabie saoudite, à Al-Raed.

Alseny Camara, la sélection "surprise"

Vingt ans plus tard, c’est le défenseur hyper athlétique Alseny Camara qui laisse le Raf durant quatre matches de National en janvier pour aller défendre les couleurs de la Guinée du sélectionneur Robert Nouzaret. Ayant quitté Toulouse à l’été et débarqué sur les berges de l’Aveyron en prêt de Châteauroux, il marquera de son empreinte le public sang et or, même s’il ne restera qu’une saison… avant de refaire un passage entre 2013 et 2015, alors en CFA. À l’hiver 2008, alors jeune loup, il ne s’attendait pas vraiment à pareille sollicitation. "C’était un objectif mais, la saison dernière au TFC, j’avais totalement perdu confiance et j’avais même refusé plusieurs fois des convocations en espoir. Mais l’insistance de Robert Nouzaret m’a convaincu", nous confiait-il avant son départ pour le Ghana. Aux côtés de Fodé Mansaré ou Pascal Feindouno, les stars guinéennes de l’époque, il prend part à un match de groupe, avant que lui et les siens soient stoppés (5-0) par la Côte d’Ivoire de Didier Drogba en quart. N’ayant pas vu ensuite sa carrière décoller aussi haut qu’on aurait pu le penser, Camara ne retrouvera plus la sélection après 2009 et douze matches joués sous ses couleurs. À 37 ans, il n’a pour autant pas quitté les terrains, évoluant en N3 avec le club de La Chataigneraie, en Vendée.