Estaing. Le bien vivre ensemble et l’opération cœur de village mis en avant lors des vœux

La salle d’animation avait fait le plein, dernièrement, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité.

Aux côtés du maire Nathalie Couseran et des membres du conseil municipal, on notait la présence du sénateur Jean-Claude Anglars, des représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers d’Estaing, des maires de communes voisines et de très nombreux Estagnoles et Estagnols. Un moment privilégié en ce début d’année qui permet de rassembler toutes les forces vives de la commune (économiques, sociales, culturelles ou sportives).

"La cérémonie des vœux c’est ce moment où l’on se rencontre, un moment joyeux, un moment de rassemblement et d’unité, un moment où l’on a l’esprit tourné vers l’avenir. Et quand on regarde devant soi, les regrets, s’il devait y en avoir, cèdent la place aux espoirs. C’est cela la magie des vœux", disait Nathalie Couseran dans son introduction.

Maire d’une petite commune rurale, elle soulignait l’état d’esprit qui anime Estaing et tous ceux qui travaillent au quotidien pour le bien vivre ensemble. Elle avait une pensée particulière pour chacun d’eux : "Je veux vous saluer, vous remercier pour votre engagement". Elle remerciait également tous les partenaires qui participent au financement, à l’ingénierie et à l’accompagnement technique des projets.

Rappelant en quelques mots les réalisations de 2023 (adressage, signalétique, travaux à l’école et à la résidence du Puech de l’église, voirie…), Mme le maire annonçait les projets à venir comme l’aménagement du site de la Chantellerie où les travaux ont déjà commencé, l’opération Cœur de village avec l’aménagement des espaces publics du centre bourg et l’aménagement autour du château et des ruelles adjacentes, la restauration de la Vierge du pont de la Coussanne, la piscine municipale, la sécurisation route d’Entraygues.

"Je travaille avec toujours en vue l’intérêt d’Estaing situé au milieu d’un territoire où toutes les composantes sont interdépendantes et transversales. N’oubliez pas que l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers et que toutes les décisions que nous prenons vont dans le sens du bien-être et du bien vivre ensemble sur notre commune d’Estaing", dira-t-elle en conclusion.

Le mot de la fin revenait au sénateur qui se disait ravi d’être à Estaing et saluait l’ensemble des forces vives qui œuvrent au quotidien. Après un petit intermède musical en compagnie de Fred Bonnet et Louisette Bernat, l’assemblée prolongeait ce moment de convivialité autour d’un apéritif et ses petits fours.