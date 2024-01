Canet-de-Salars. Le club des Aînés se plie aux coutumes "monarchiques"…

Les membres du club des aînés de Canet se sont retrouvés plus nombreux à la salle du club pour la traditionnelle partie de belote. Mais les joueurs du jour ont fait une pause pour partager la galette et fêter les rois et reines du jour, en trinquant à la santé de toutes et tous sans oublier de se souhaiter ou de renouveler les vœux de bonne année et bonne santé. Ensuite chacun a repris les cartes pour continue les parties de belote. Cette rencontre hivernale a été appréciée d’autant plus que dehors la neige était de la partie. Le prochain grand rendez-vous du club sera l’assemblée générale et le repas prévus le 7 mars.