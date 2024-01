Villecomtal. Michèle Le Goff expose ses peintures

Le 13 janvier après-midi, des amateurs de peinture se sont retrouvés à la Médiathèque, avec Patrice Philoreau, maire, Michèle Le Goff, peintre et son mari, accueillis par Lionel pour l’inauguration des peintures de Michèle.

Lionel a présenté la peintre, l’a remerciée d’être venue à Villecomtal. Il a évoqué sa sensibilité à la souffrance humaine et animale. Michèle a réalisé de nombreuses expositions, dans plusieurs villages, dont ceux participant à l’opération "Les plus beaux villages de France" et en plusieurs lieux à Rodez. Elle interviendra à l’école de Villecomtal.

Hésitant à prendre la parole, Michèle, émue, "Tout a été dit !", s’est confiée parlant de l’importance pour sa peinture de l’émotion, de la révolte, la révolte qui est en elle. "Pour moi, ce qui est aussi important, c’est le plaisir de partager". La présence de son mari est à évoquer, son humour, son sourire et son souci du bien-être des participants, veillant à leur confort et, lors du verre de l’amitié, son souci de n’oublier personne. C’est une belle exposition. Des natures mortes lumineuses, des personnages, essentiellement des visages marqués par la souffrance, souffrance et tendresse pour le tableau du petit chat qui vient se coller à une cuisse d’un sans domicile fixe. Michèle a commencé à peindre (peinture à l’huile après gouache, encre de Chine, crayon) en 1999 quand son mari lui a demandé "Pourquoi tu n’as pas essayé la peinture ?" Elle a réalisé 475 tableaux.

Cette exposition est visible jusqu’au 27 janvier les mercredis de 16 à 19 h, les samedis de 10 à 12 h et de 15 à 17 heures.