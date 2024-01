Onet-le-Château. Rois et reines ont fait l’animation !

Mardi dernier, au sein du café associatif, l’espace vital a presque été remis en cause, tellement il y avait du monde… pour la traditionnelle galette des rois : bien dorée et bien croustillante, elle a fait le bonheur de tous les gourmands ! Les rois n’ont pas tardé à être dévoilés et dans la foulée les reines du jour avec leurs belles couronnes et tous ont trinqué ! Un moment convivial apprécié… Tout autant que les galettes ! Prochains rendez-vous du café, ce mardi pour une initiation téléphonie, jeudi pour un atelier de feutrage à l’aiguille sur laine et vendredi ce sera film dans l’après-midi et atelier nutrition à 18 heures…