Lassouts. De meilleurs réseaux pour cette année

Entourée de l’ensemble du conseil municipal, Élodie Gardes, maire de Lassouts a présenté ses vœux aux Lassoutois, aux nouveaux arrivants et aux représentants des diverses entités partenaires (représentants de l’État, du Département et collectivités locales, de la gendarmerie, des pompiers et des communes voisines).

Après avoir remercié chacun des acteurs de la qualité de vie sur la commune (agents municipaux, enseignante, associations, Lassoutois engagés), un bilan 2023 a été établi, citant les aménagements en lien avec l’école, la restructuration de la cantine, la réfection et l’entretien de l’église, l’aménagement des temps de sonnerie du clocher en trouvant un compromis entre les souhaits divergents de chacun, la fin des travaux sur l’usine de traitement des eaux, les travaux routiers engagés (réfection de voirie, aménagement aux entrées du village), début des travaux sur l’éclairage public, et point sur les supports de communication permettant notamment la réservation des salles en ligne, et la mise en place de signalétique dans le village.

Lassouts en 2023, ce sont deux naissances et trois mariages, beaucoup d’animations grâce à l’ensemble des associations actrices de la vie de la commune, des diplômes scolaires et des distinctions sportives avec le club de quilles. Pour 2024, plusieurs points seront abordés : enfouissement des réseaux sur la rue Émilie-de-Rodat, une meilleure couverture mobile grâce à de nouvelles antennes relais, l’étude et la continuité d’amélioration du réseau routier communal et départemental, l’amélioration des points de collecte déchets avec le Smictom, la numérisation des 211 concessions du cimetière. Coté animations, des temps de lecture et animations à la bibliothèque, inauguration des travaux de l’église au premier semestre et une journée portes ouvertes sur l’usine de traitement des eaux du barrage.

Élodie Gardes a terminé son intervention par un poème, chargé d’humanisme, écrit par Sonia Cheniti, écrivaine tunisienne, intitulé "Poème pour la paix".

Les habitants ont ensuite participé au pot de l’amitié et partagé la galette lassoutoise.