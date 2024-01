Luc-la-Primaube. La Maison Sainte-Anne prépare les 30 ans d’installation au sein de la commune

Les élus sont venus présenter leurs vœux aux résidents de la Maison Sainte-Anne, à La Primaube.

En présence d’adjoints, le maire Jean-Philippe Sadoul, aux côtés de Philippe Pecqueur, président du conseil d’administration de l’association Maison Sainte-Anne, a présenté ses meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite et de santé, à la centaine de résidents présents et remercié la directrice Mélanie Frankowski et tout le personnel, véritable colonne vertébrale de Sainte-Anne, qui s’impliquent au quotidien faisant preuve de professionnalisme, d’humanisme, de patience, de tendresse et qui se dépensent sans compter pour le bien-être des résidents, sans oublier les intervenants extérieurs et les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour leur proposer des activités et sans lesquels Sainte-Anne ne vivrait pas.

Auparavant, Philippe Pecqueur s’est adressé à tous les participants en rappelant que l’année 2023 a été une année riche en événements pour Sainte-Anne, grâce au développement de nouvelles activités, une belle fête de l’été en juin et l’expérience d’un voyage à Rome.

Les efforts ont été poursuivis pour améliorer la qualité de vie des résidents. Il a ensuite remercié l’ensemble du personnel pour son engagement et son dévouement. Le travail et la bienveillance dont ils font preuve permettent d’offrir aux résidents un cadre de vie confortable et stimulant.

Il a également remercié le maire et le conseil municipal pour leur soutien. Cette collaboration est importante pour la vie de la maison et les seniors de Luc-la-Primaube avec l’ouverture de Sainte-Anne aux activités de la maison et les différentes réflexions sur le bien vivre ensemble. Pour l’année 2024, de nombreux projets sont en cours et notamment la grande fête d’anniversaire de Sainte-Anne pour les trente années d’installation à La Primaube…

Une chaleureuse cérémonie qui s’est poursuivie par un concert avec le Trio claripia’cello et le partage des galettes des rois pour fêter l’Épiphanie.