Uniforme à l'école : Balma, Nice, Evreux, Cannes... ces villes qui sont désireuses de tester le dispositif

Si la liste des établissements scolaires prêts à mener l'expérimentation d'une tenue unique a été communiquée, d'autres communes ont, pour leur part, manifesté leur volonté de tenter l'expérience. Voici lesquelles.

En partie dévoilée par l'Elysée, la liste des établissements scolaires volontaires pour expérimenter l'uniforme en 2024 a été rapportée par nos confrères de BFM TV et France Info. Ceux-ci glissent une précision du service presse du chef de l'Etat : d'autres lieux sont en cours d'identification dans des communes qui se sont portées candidates. Quelles sont ces villes ?

Plusieurs en Occitanie

Dans la liste détaillée, rapportée par BFM TV, figurent plusieurs villes d'Occitanie : Balma, en Haute-Garonne, Beaucaire, dans le Gard, et Vayrac dans le Lot. Certains départements comptent trois candidats, comme la Moselle et le Pas-de-Calais. Les Alpes-Maritimes et les Yvelines en présentent deux.

La liste complète

Voici les communes ayant manifesté leur souhait de tenter l'expérience du port d'une tenue unique :

Allier

Cusset

Alpes-Maritimes

Nice

Cannes

Bouches-du-Rhône

Carry-le-Rouet

Cher

Saint-Doulchard

Côtes-d'Armor

Plouisy

Eure

Evreux

Eure-et-Loir

Dreux

Gard

Beaucaire

Haute-Garonne

Balma

Haute-Vienne

Limoges

Hauts-de-Seine

Puteaux

Indre

Villedieu-sur-Indre

Lot

Vayrac

Meuse

Bar-le-Duc

Moselle

Bouzonville

Florange

Metz

Nièvre

Nevers

Pas-de-Calais

Le Touquet

Ambleteuse

Marck

Rhône

Pierre-Bénite

Saône-et-Loire

Autun

Seine-et-Marne

Voisenon

Vendée

Talmont-Saint-Hilaire

Yvelines

Plaisir

Poissy

Expérimentée dans 100 établissements

Comme Emmanuel Macron l'avait annoncé sur X, dans la soirée du 16 janvier 2024, "la tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect. Elle sera expérimentée dans 100 établissements dès cette année". Le Président de la République avait terminé son message en indiquant que "si les résultats sont concluants, nous la généraliserons en 2026", joignant une carte des lieux concernés par cette expérimentation.