Uniforme à l'école : "pas le moyen le plus efficace", estiment des chercheurs

(ETX Daily Up) - Emmanuel Macron a dévoilé mardi les contours de l'expérimentation de la "tenue unique" dans les écoles, évoquant 100 établissements et une éventuelle généralisation à l'horizon 2026. Mais l'uniforme a-t-il vraiment vocation à gommer les inégalités et à instaurer le respect, comme l'a souligné le chef de l'Etat ? Non, répond la science, qui ne fait état d'aucun impact sur le comportement et l'assiduité des élèves.

Inégalités, neutralité de genre, comportement, et même résultats scolaires : l'uniforme serait la réponse - ou presque - à tous les maux des enfants et des adolescents, à en croire celles et ceux qui réclament son retour ou se réjouissent de sa mise en place, en France comme dans le reste du monde. La "tenue unique" est d'ailleurs de plus en plus populaire dans certains pays, parmi lesquels les Etats-Unis ou le Japon, et pourrait faire l'objet d'une généralisation dès 2026 dans l'Hexagone. Une annonce faite mardi par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse.

Gommer les inégalités

"La tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect. Elle sera expérimentée dans 100 établissements dès cette année. Si les résultats sont concluants, nous la généraliserons en 2026", s'est empressé de tweeter le président de la République sur X (ex-Twitter) à l'issue de son allocution. Mais ces arguments sont-ils étayés par la science ? L'étude la plus récente sur le sujet, présentée à la fin de l'année 2021, indique au contraire que "les uniformes scolaires ne sont peut-être pas le moyen le plus efficace d'améliorer le comportement et l'engagement des élèves".





Une équipe de scientifiques américains, menée par Arya Ansari, professeur de sciences humaines à l'université d'Etat de l'Ohio, s'est intéressée à l'impact de l'uniforme sur l'assiduité, l'anxiété, le repli sur soi, la violence, le sentiment d'appartenance, et autres caractéristiques sociales concernant les plus jeunes élèves. Ils ont pour cela utilisé les données d'une étude sur la petite enfance, basée sur un échantillon national représentatif de plus de 6.000 élèves de la maternelle à la fin du CM2.

Les résultats montrent que le port de l'uniforme à l'école n'a pas eu d'effet sur le comportement des enfants, tous âges confondus, que ce soit en termes d'assiduité, ou de problèmes comportementaux internalisés ou externalisés. Les scientifiques déclarent toutefois que les élèves à faibles revenus fréquentant des écoles dans lesquelles l'uniforme était obligatoire étaient "légèrement plus assidus".

"Un grand nombre d'arguments fondamentaux expliquant pourquoi les uniformes scolaires sont bénéfiques pour le comportement des élèves ne tiennent pas la route dans notre échantillon. Nous n'avons pas constaté de grande différence dans nos mesures du comportement, que les écoles aient ou non une politique d'uniformes", a souligné le principal auteur de ces recherches dans un communiqué.

"L'effet inverse"

S'il n'a pas été associé à un impact significativement positif, l'uniforme scolaire a en revanche montré certaines de ses limites. L'étude nous apprend que les élèves vêtus d'un uniforme au quotidien ont fait part de niveaux d'appartenance à l'école plus faibles que ceux qui pouvaient s'habiller avec leurs propres vêtements. Les scientifiques confient que leurs données ne leur permettent pas d'expliquer ce constat, mais que les uniformes n'ont pas forcément créé le sentiment de communauté attendu.

"Alors que les uniformes sont censés créer un sentiment de communauté, ils peuvent avoir l'effet inverse. La mode est une façon pour les élèves de s'exprimer, et cela peut être une partie importante de l'expérience scolaire. Lorsque les élèves ne peuvent pas montrer leur individualité, ils peuvent ne pas se sentir à leur place", explique Arya Ansari. Et de conclure : "Les uniformes scolaires ne sont peut-être pas le moyen le plus efficace d'améliorer le comportement et l'engagement des élèves".