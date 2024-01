Olemps. Les bénévoles du Téléthon lancent un appel aux associations

"Mimi" Gayraud, la déléguée du Téléthon sur la commune avait convié tous les acteurs de l’évènement à se retrouver en début de semaine pour faire un point sur l’édition 2023, écouter les suggestions des participants et partager un verre pour fêter la nouvelle année.

Le bilan financier, avec un bénéfice de 6 988,70 €, est plutôt positif bien qu’en baisse d’environ 400 € par rapport à l’année précédente. On note une participation en baisse constante du repas du samedi soir, ce qui amène l’équipe à s’interroger sur un changement de formule. Autre point à déplorer, le manque d’engagement des associations de la commune, certaines, bien sûr, donnant un chèque, mais les animations sportives que l’on pouvait connaître il y a quelques années ont bel et bien disparu ! Seuls résistent Verlézarts, la danse traditionnelle, les clubs de randonnée et le club cyclo qui a tenté, cette année une course d’orientation. L’avancée de la journée d’une semaine par rapport au Téléthon "officiel" a quelque peu pénalisé l’évènement selon ses organisateurs mais la formule a beaucoup plu et sera reconduite l’année prochaine. Les ateliers artistiques pour les enfants ont bien marché.

Ce qui ressort de la réunion c’est que les gens participent de moins en moins à la journée mais se déplacent davantage pour mettre un chèque dans l’urne prévue à cet effet (1 200 € cette année), en profitant parfois pour acheter qui un billet de tombola, qui un gâteau ou une photo de Gérard Avundo. Un appel est d’ores et déjà lancé aux associations de la commune pour qu’elles s’investissent davantage en 2024.