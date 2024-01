Montrozier. Reines et rois du théâtre à l’honneur

Comme il est de coutume, après avoir passé une quinzaine de jours de repos pour fêter en famille la fin de l’année, Dédé, le président et les membres du bureau de l’association théâtrale "Gag à Gages" ont invité les comédiens, jeunes et adultes de la troupe à partager la galette des Rois.

La petite fête est aussi familiale puisqu’y sont conviés les mamans, papas, frères et sœurs des jeunes comédiens mais aussi les conjointes, conjoints et enfants des adultes. C’est ainsi que se sont retrouvées quelque soixante-dix personnes à la salle d’animation où l’ambiance et la bonne humeur étaient de mise…. comme toujours. Notons que parmi les participants figurait Laurent Gaffard, maire de Gages qui s’est dit ravi de constater l’excellente entente et joie de vivre ensemble au sein de cette dynamique association.

Les répétitions ont repris après la courte trêve hivernale. Les vingt-cinq comédiens se retrouveront chaque semaine et ceci jusqu’au 5 juin date de la "générale" qui précédera la grande soirée du samedi 8 juin et sa représentation offerte au public.