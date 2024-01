Les chiffres marquants du parcours de Rodez en Coupe de France

La défaite contre Monaco (3-1), samedi 20 janvier, a mis fin au parcours de Rodez en Coupe de France. Retour sur les chiffres marquants de cette aventure.

17

L’attaque ruthénoise a été prolifique. Lors de leurs quatre rencontres, les hommes de Didier Santini ont inscrit 17 buts. Sérieux face aux équipes amateurs qu’ils ont rencontrées, les pensionnaires de Ligue 2 ont signé des victoires prolifiques contre Liffré (R1, 3-0), Mayenne (R1, 9-0) et Challans (N3, 4-0). Avant de baisser pavillon contre Monaco (L1, 1-3), samedi 20 janvier.

À noter que le meilleur buteur du Raf dans cette compétition se nomme Killian Corredor (6 réalisations), auteur de deux triplés, contre Mayenne et Challans. Et que Stone Mambo a scoré à deux reprises, lui qui compte seulement trois titularisations en sang et or. Un beau ratio pour un défenseur central.

18

La formation aveyronnaise a aussi été à l’attaque contre l’équipe de la Principauté, malgré la défaite. Les hommes de Didier Santini ont en effet tenté 18 tirs au cours de la rencontre, plus que leurs adversaires (11). Cette statistique souligne que les partenaires de Lucas Buadès ont péché dans le dernier geste, après avoir longtemps tenu tête au 4e de Ligue 1.

3

Monaco est le troisième club de première division à s’imposer contre Rodez à Paul-Lignon en Coupe de France. Avant ce week-end, seuls Metz, en 2005, et Montpellier, en 2014, avaient réussi à battre dans leur antre les Ruthénois, alors pensionnaires de CFA.

À l’inverse, trois formations de l’élite se sont cassé les dents rue Vieussens : Metz et Sochaux en 1991, Paris en 2009.

25

En jouant leur 16e de finale à domicile, les Ruthénois ont mis fin à leur malédiction en Coupe de France. Ils s’étaient déplacés au cours des 25 rencontres précédentes dans cette compétition, soit plus de sept sans matches à Paul-Lignon.