Lassouts. Une soirée au profit du 4L Trophy de Julien

Julien Clamens, jeune Lassoutois se prépare pour le 4L Trophy 2024 qui se déroule du 15 au 25 février. Il s’agit d’une course d’orientation destinée aux 18-28 ans sur fond d’aide humanitaire. Ce ne sont pas moins de 1200 équipages qui vont partir à bord de leur 4L depuis Biarritz, en traversant l’Espagne et Gibraltar pour se rendre à Marrakech au Maroc avec à leur bord des denrées alimentaires de première nécessité, des affaires scolaires et sportives qu’ils distribueront sur place par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et de l’association des Enfants du désert.

Pour Julien, c’est une aventure qu’il va partager avec son ami Guillaume Franc originaire de Laguiole. Ils se sont connus dans les rangs du RCENA, le club de rugby d’Espalion alors qu’ils étaient en section cadets, et leur amitié s’est tissée au fil des années. L’année dernière, ils ont suivi les aventures du 4L Trophy de Lydie Sannié et se sont pris au jeu. "Pourquoi pas nous ?, on s’est inscrits en avril 2023, on a acheté une vieille 4L et on s’est pris au jeu !" déclare Julien. Une belle aventure entre copains sous la dénomination "Les gars de l’Aubrac", leur association qui leur a permis de récolter les dons et les fonds nécessaires pour mener à bien leur périple. Ils partiront avec une 4L fourgonnette qui leur permettra d’emmener un maximum de dons. La course prendra son départ le 15 février de Biarritz pour un parcours de 6000 km à travers l’Espagne puis le désert marocain. Julien, surnommé "Cramens" par ses amis, 21 ans, apprenti agricole et plusieurs permis en poche, sera le pilote. Guillaume, surnommé "La Guite", 20 ans, maçon, sera le copilote. Ce dernier l’affirme "J’aime conduire sur la neige, alors les dunes ne me font pas peur". En avant-première de leur départ, ils vous retrouveront le lundi 12 février à partir de 18 heures avec d’autres équipages aveyronnais à Laguiole.

Afin de récolter encore des fonds pour cette aventure humaine, ils donnent rendez-vous au public samedi 27 janvier à partir de 20 heures à la salle des fêtes de Lassouts. Une belle soirée à l’entrée gratuite où toutes les générations pourront participer grâce à un début de soirée accordéon cabrette, puis une soirée disco, et une présentation de leur petit bolide. Julien et Guillaume ont pensé à tout et ont embarqué dans leur nuit de folie parents et amis qui leur prêteront main-forte en cuisine et au bar, afin de proposer de quoi se restaurer.