Comps-la-Grand-Ville. Concert samedi pour la chaîne de l’Espoir

Le chœur de chant de l’association Toutaki va se produire pour des œuvres caritatives.

Le samedi 27 janvier à 14 h 30 à l’accueil Saint-Joseph de Jean XXIII à Rodez avec les Filles de Chœur et les Voix Égarées pour la chaîne de l’Espoir.

La Chaîne de l’Espoir intervient dans plus de 30 pays. Ses missions sont les suivantes :

- Aider et soigner les enfants malades dans les pays en manque de moyens techniques et financiers, former des équipes médicales locales, construire et équiper les hôpitaux ou les structures sanitaires qui sont insuffisantes, prévenir et dépister ces enfants, dès le plus jeune âge, dans le cadre de programmes de santé à l’école.

L’argent récolté sera entièrement reversé à l’association. Le dimanche 11 février à 15 h en l’église de Taurines avec Yaka Chanter, concert au profit du Téléthon.

Marylise Rombefort la cheffe de chœur accompagnera la chorale de Toutaki pour chanter ses arrangements de chants du monde avec des rythmes variés et parfois endiablés.

Soyez nombreux à venir les écouter, d’une part pour leur prestation de qualité et d’autre part, pour l’œuvre humanitaire à l’origine de ce concert.