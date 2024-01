Rodelle. La jeunesse, une priorité pour la commune

Le maire Jean-Michel Lalle a invité les habitants de la commune pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes de Saint-Julien de Rodelle. On pouvait noter parmi les personnalités présentes Nicolas Bessières, président de la communauté de communes et Charles Giusti, préfet de l’Aveyron.

Le maire a notamment indiqué que l’investissement 2023 se poursuivra avec un budget de près de 1,6 million d’euros, destiné essentiellement à la jeunesse, "afin de préparer un bel avenir à la commune", a-t-il souligné. On retiendra l’extension du groupe scolaire de Bezonnes et la création de la plaine de jeux au lieu-dit de L’Aubarède, faisant suite à un appel national, dont un pumptrack (une piste en boucle constituée de bosses et de virages relevés qui peut être utilisée par les enfants notamment à vélo). Cela sera complété d’un city parck, une infrastructure de dimension réduite adapté aux différentes activités sportives. L’édile a souligné également la belle initiative privée de la création d’une micro-crèche à Bezonnes, à proximité de l’école, qui ouvrira au printemps 2024 et énuméra les différents travaux réalisés sur l’étendue de la commune de 53,4 km2 qui compte à ce jour 1 126 habitants. Par ailleurs, l’ancien couvent de Bezonnes qui a une gestion à part, présente des recettes de 33 000 € réinvestit dans sa restauration et son aménagement.

Jean-Michel Lalle insista sur le recensement qui débute dès à présent et qui contribue à la dotation financière de l’état indexée sur le nombre d’habitant. Pour conclure le maire évoqua le sujet du nouveau PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) qui présente, selon lui, des "difficultés pour le développement de la commune". Pour l’année 2024, les travaux seront axés sur l’assainissement de St-Julien de Rodelle et les réunions publiques reprendront au printemps.

Le préfet félicitait les réalisations et projets "qui facilitent la vie des habitants" et révéla que le département est le plus sûr de France en termes de sécurité et cita "La vraie magnanimité ne consiste pas à ne jamais tomber mais à se relever à chaque fois l’on tombe". La cérémonie se prolongea autour d’un buffet offert par la municipalité.