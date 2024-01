Onet-le-Château. Les escrimeurs ont la lame bien affutée

Les escrimeurs d’Onet le Château ont bien redémarré l’année, avec des résultats qui confirment la bonne santé du club. Pour ce tournoi régional disputé à Muret, on retiendra bien sûr le doublé de Lise Valière, mais aussi plusieurs podiums et places d’honneur.

Lise s’est donc particulièrement illustrée sur ce tournoi en montant 2 fois sur la première marche du podium. Dans sa catégorie des M15 tout d’abord, puis en surclassée chez les M17.

Dans ces deux compétitions, elle a chaque fois montré une bonne forme et beaucoup de maîtrise pour s’imposer, mais aussi une belle confiance, autant de signes encourageants pour la suite de la saison. À noter que chez les M15, Alix Triniol termine à une honorable 9e place. Toujours chez les dames, on retient aussi la belle seconde place d’Alix Triniol dans la catégorie des M20.

Côté garçons, pas de victoires, mais des places d’honneur pour les tireurs. En premier lieu, une très belle seconde place pour le néo castonétois Léo Senaud chez les M15, Léo confirme son potentiel épreuve après épreuve, et nul doute qu’il devrait bientôt accéder à la plus haute marche du podium. Dans cette même catégorie à retenir les 6e et 7e places respectivement pour Vito Porcneczi-Marque et Raphaël Carvaillo, alors que Loann Latièze termine 26e.

Chez les M17 beau tir groupé avec Ludovic Viguier 5e et juste derrière, Léo Senaud et Vito Porcneczi-Marque (surclassés) qui terminent 7e et 8e, trois tireurs à qui il a manqué peu pour accéder au podium. Enfin à saluer la performance de Mathieu Palosse chez les séniors, tout près de la victoire pour une belle seconde place au final.

On peut voir avec ses résultats que, quelles que soient les catégories, le club d’Onet est chaque fois bien représenté en haut des classements, signe des plus positifs pour les tireurs entraînés par Maître Luminita Gaitan.