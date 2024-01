Espalion. L’USE passe le tour de coupe de l’Aveyron par la petite porte

En recevant, à domicile, la formation de D2 Pareloup-Céor, le tenant du titre faisait largement figure de favori. L’entame de match allait rapidement le confirmer. Un premier but sur coup franc à la limite de la surface de Cazes (4e) suivi dans la minute suivante d’un second but de Cayla mettait d’entrée les locaux dans les meilleures dispositions. Une entame idéale d’autant que les visiteurs avaient beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon et construire leur jeu. Dans la foulée les attaquants sang et or allaient même se permettre de gâcher une paire d’occasions. Se voyant peut-être "un peu trop beaux" les protégées de Pascal Cure allaient baisser le rythme et tomber dans la facilité, ce qui va permettre aux visiteurs de "sortir la tête de l’eau" et petit à petit reprendre confiance pour revenir au score juste avant la mi-temps puis égaliser dès la reprise. Même en infériorité numérique, les Espalionnais vont encore se laisser surprendre avant d’égaliser sur la dernière action et sauver (provisoirement) leur titre à la roulette russe de la séance des tirs au but (8-7).